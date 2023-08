Série C: Atacante do Paysandu e ex-artilheiro do piauiense, Mário Sério nunca marcou contra o Altos

O Altos enfrenta o Paysandu neste fim de semana buscando uma vitória crucial para tentar escapar do rebaixamento. Porém, para alcançar esse objetivo, a equipe precisará tomar cuidado com um conhecido adversário: o atacante Mário Sérgio, destaque da equipe paraense, que já passou pelo Fluminense-PI em 2022, mostrando sua habilidade como artilheiro. No entanto, é importante ressaltar que, nas duas vezes em que Mário Sérgio enfrentou o Jacaré, ele não conseguiu balançar as redes. Os dois times se enfrentam a partir das 16 horas deste domingo (6), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O atacante teve uma trajetória que incluiu passagens pouco expressivas pelo Botafogo-PB e Remo antes de chegar ao Fluminense-PI, onde viveu sua temporada de maior destaque até então, marcando impressionantes 24 gols em 30 jogos com a camisa do time piauiense.

No início do ano, Mário Sérgio começou em ótima forma, marcando três gols em duas partidas da Copa do Brasil, com destaque para sua atuação contra o Oeste e Santos, onde, infelizmente, o Vaqueiro foi eliminado nos pênaltis na segunda fase. No campeonato estadual, ele foi o artilheiro com seis gols de vantagem para o segundo colocado, Manoel, que continua no elenco do Altos. Embora tenha enfrentado o Jacaré duas vezes na competição, Mário Sérgio não conseguiu marcar nessas ocasiões.

SAIBA MAIS



Na Série D, o atacante continuou a se destacar, somando seis gols em 10 jogos disputados, antes de se transferir para o Mirassol. Embora tenha feito parte do elenco campeão da Série C pelo time paulista, Mário Sérgio teve poucas oportunidades em campo, participando de apenas cinco jogos, jogando por meros 146 minutos e não marcando gols.

Paysandu

Em seguida, emprestado ao Paysandu, Mário Sérgio recuperou sua forma e se tornou artilheiro do Campeonato Paraense, com 10 gols marcados. Ele soma outros dez gols na temporada, sendo três pela Copa Verde e sete na Série C, ocupando a quarta posição na disputa pela artilharia. Surpreendentemente, metade dos gols da equipe da Curuzu foram feitos por seus pés.

Mário Sérgio terá mais uma chance de deixar sua marca contra o Jacaré neste fim de semana. O embate entre Altos e Paysandu ocorrerá às 16 horas de domingo, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Enquanto o Paysandu busca a classificação para a segunda fase, o time piauiense está na lanterna da Série C e luta para escapar do rebaixamento nesta reta final da competição.