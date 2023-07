Mário Sérgio marca na reta final e Paysandu arranca empate do América-RN pela Série C

Foi no sufoco, mas o Paysandu conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 do América-RN, fora de casa, pela 15ª rodada da Série C. Os donos da casa abriram o placar no final do primeiro tempo, com o atacante Álvaro. No entanto, faltando poucos minutos para o final do jogo, Mário Sérgio igualou o marcador e ampliou a sequência invicta do Papão na Terceirona para quatro partidas.

América-RN x Paysandu Foto: Jorge Totti / Paysandu Foto: Jorge Totti / Paysandu Foto: Jorge Totti / Paysandu Foto: Jorge Totti / Paysandu Foto: Jorge Totti / Paysandu

O empate, no final das contas, foi bom para o Paysandu, que se manteve no G-8 da Série C. O Bicola está na 8ª colocação, com 22 pontos ganhos e só perde uma posição se o São Bernardo derrotar o Brusque, fora de casa, em jogo que ocorre nesta segunda-feira (30), às 20h.

Já o América-RN ainda segue na briga contra o rebaixamento. O empate manteve o Mecão no Z-4, na 17ª colocação, com 15 pontos conquistados em 15 rodadas.

Primeiro tempo

A metade inicial do jogo na Arena das Dunas foi de poucas emoções. O Papão tinha mais a bola, mas não conseguia penetrar na área adversária para criar chances claras de gol. Por outro lado, o América-RN apostava nos contra-ataques, que pareciam não funcionar até pouco antes do intervalo, quando o Mecão abriu o placar.

O América-RN, inclusive, foi melhor nos primeiros 15 minutos de jogo. O time da casa aproveitou a postura de "respeito" do Paysandu e cresceu na partida, rondando mais a área bicolor. O principal lance de perigo neste período foi aos 9 minutos, quando dois jogadores tentaram a finalização por voleio, mas perderam o tempo da bola.

A partir dessa pressão inicial, o Paysandu foi melhor no jogo. No entanto, as chegadas bicolores eram de pouca intensidade, já que a equipe optou por circular a bola com cautela no campo. Por conta do pouco poder de penetração na área adversária, o Papão criava mais chances sem lances de bolas paradas, ou chutes de fora da área.

Confusão

Já na reta final do primeiro tempo, uma briga de torcida paralisou a partida por alguns minutos. Torcedores do América-RN invadiram a área destinada à torcida do Papão no estádio, o que provocou uma confusão generalizada. No entanto, a polícia logo interveio e dispersou a aglomeração.

Mecão abre o placar

Já nos acréscimos, o América-RN conseguiu sair na frente do placar aproveitando um erro da defesa bicolor. Aos 49 minutos, a bola foi rifada na área bicolor e Nicolas Careca afastou mal o perigo. A posse caiu nos pés de Álvaro, que finalizou cara a cara com o gol.

Segundo tempo

A segunda metade da partida repetiu o roteiro da primeira. O América-RN começou melhor depois do intervalo e fez pressão na área do Paysandu. Com o passar do tempo, o Papão foi retomando as ações do jogo e passou a agredir mais o adversário. A única diferença foi o desfecho, no qual o Bicola foi recompensado com belo gol de Mário Sérgio.

O ímpeto ofensivo do América-RN no segundo tempo foi até maior do que o primeiro. Em jogadas de velocidades, sobretudo pelas laterais de campo, os donos da casa por pouco não ampliaram o marcador. As principais chances foram com Matheuzinho, aos 6 minutos, e Álvaro, aos 7.

O Papão, depois da pressão inicial americana, começou a mandar no jogo. O time tinha mais a posse de bola, finalizava mais a gol, mas os lances pouco levavam perigo. A equipe bicolor não conseguia entrar na área com a bola nos pés e abusava de jogadas aéreas, facilmente cortadas pela defesa do Mecão.

No entanto, na única jogada "terrestre" do segundo tempo, o Papão conseguiu marcar. Paulão, desde a defesa, deu belo passe em direção ao camisa 9 que, com um drible de corpo, tirou dois marcadores da jogada e bateu no canto direito do goleiro. Resultado final: empate em 1 a 1.

Ficha técnica

América-RN 1 x1 Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série C - 15ª rodada

Data: 30/07/2023 (domingo)

Horário: 16h30

Local: Arena das Dunas

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Moises Estevao de Moura Lima (RN)

Gols: Álvaro 49'/1T (AME); Mário Sérgio 43'2T (PAY)

América-RN: Bruno Pianissolla; Luan Sales, Jean Pierre, Alan Ferreira e João Lucas (Rael); Rodriguinho, Vini Guedes (Vinícius Paulista) e Matheuzinho (Léo Rafael); Gustavo Ramos, Álvaro (Wallace Pernambucano) e Elvinho (Gabriel Silva). Técnico: Dado Cavalcanti

Paysandu: Paysandu: Matheus Nogueira; Anilson (Nino Paraíba), Wanderson, Paulão e Eltinho; Jacy Maranhão (Geovane), João Vieira e Robinho (Leandrinho); Mário Sérgio, Nicolas Careca (Bruno Alves) e Vinícius Leite (Gustavo Custódio). Técnico: Hélio dos Anjos