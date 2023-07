Veja as chances de classificação de Paysandu e Remo na reta final da 1ª fase da Série C

O fim de semana foi positivo para o futebol paraense, especialmente para Remo e Paysandu, que disputam ponto a ponto a Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois representantes do Pará estiveram em campo e conseguiram resultados expressivos, que ajudaram ambos a manter de pé o objetivo de cada um. Para os azulinos, a luta é contra o risco de rebaixamento que ronda o clube desde o início da competição, enquanto o Paysandu quer manter-se na zona de classificação.

Ainda no sábado, o Remo recebeu o Ypiranga no Mangueirão e conseguiu a vitória por 2 a 1, atingindo os 17 pontos na tabela, na 14ª posição. Até uma rodada atrás, os azulinos figuravam entre os três piores da Série C. Apesar de ter avançado consideravelmente na tabela, o time do técnico Ricardo Catalá deve perder uma posição até o fim da rodada, isso porque Aparecidense-GO e Floresta-CE jogam nesta segunda-feira e ambos vêm logo abaixo do Leão Azul, com 16 e 15 pontos, respectivamente. Um empate tira uma posição do Remo, já que o clube goiano tem cinco vitórias, contra quatro do Remo, pesando no desempate em caso de equivalência de pontos.

No próximo domingo, o Remo recebe o Volta Redonda, também em casa, e tem a chance de se aproximar dos primeiros 10 colocados da competição, caso os resultados dos outros jogos embolem ainda mais a classificação.

Por outro lado, o Paysandu também vem mantendo uma caminhada otimista na reta final da primeira fase. Em linhas gerais, o time caiu uma posição na tabela, descendo da sétima para a oitava posição, com 22 pontos, graças ao empate arrancado na Arena das Dunas, diante da equipe do América-RN. Para os bicolores, o único resultado que pode atrapalhar o planejamento é na partida entre São Bernardo-SP e Operário-PR, uma vez que o clube paulista vem logo atrás do Paysandu, com 21 pontos. Se vencer fora de casa, o São Bernardo chega aos 24. O empate iguala os pontos do bicola, mas o time paraense continua com uma vitória a mais.

Na próxima rodada, o Paysandu vai até o Piauí enfrentar o Altos, atual lanterna da competição. Uma vitória fora de casa, além de ampliar a série sem derrotas, pode alçar o clube para a primeira metade do G8, faltando apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase. Em linhas gerais, Remo e Paysandu possuem chances de classificação, embora a remista seja remota, de acordo com o site Chance de Gol. Hoje o Remo tem 4,3% de chance de classificação, enquanto o Paysandu tem 51,7%.