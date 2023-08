Novo meia do Paysandu foi campeão paulista no Santos ao lado de Gabigol, Elano e companhia

O Paysandu anunciou oficialmente a contratação do meia Ronaldo Mendes, acrescentando mais uma opção ao setor de criação do time bicolor. A chegada do jogador desperta a curiosidade da torcida, visto que ele passou um longo período atuando fora do país. No atual elenco do Paysandu, Ronaldo já foi companheiro de equipe de Fernando Gabriel.

Com um início de carreira promissor, Ronaldo Mendes se destacou ao ponto de ser integrado ao sub-23 do Santos em 2016. Rapidamente, o meia conquistou oportunidades no time principal, onde compartilhou o campo com nomes renomados como Ricardo Oliveira, Elano, Renato e Gabigol, estando no elenco da conquista do título paulista – marcando um golaço contra o Audax, no jogo de ida.

Entre os momentos marcantes de sua trajetória, Ronaldo teve uma atuação destacada em uma partida da Copa do Brasil, em que marcou um dos gols na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Santos-AP. Apesar disso, o jogador não encontrou tantas chances no clube paulista e foi negociado para o futebol do Oriente Médio.

Nos Emirados Árabes, Ronaldo Mendes defendeu as cores de Al Wasl e Al-Fujairah por aproximadamente seis anos. Posteriormente, ele transferiu-se para o Caykur Rizespor, da Turquia, onde atuou desde 2021 até a atual temporada. Agora, o novo meia do Papão já se encontra em Belém e participa dos treinamentos na Curuzu.

Pelas suas características de jogo, Ronaldo Mendes chega ao Paysandu para competir com o meia-atacante Vinícius Leite e também pode desempenhar um papel centralizado, disputando posição com jogadores como Robinho, Leandrinho, Fernando Gabriel e Juninho.