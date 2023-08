Sem espaço no plantel, três jogadores do Paysandu são emprestados para times do interior paraense

Na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu continua fazendo mudanças em seu elenco, com o objetivo de garantir vaga na fase decisiva da competição. Pensando nisso, o Departamento de Futebol do clube resolveu enxugar o plantel, emprestando três atletas para o interior do estado.

Deixaram o elenco bicolor os meias Éric e Victor Diniz, que foram para o Canaã Futebol Clube, com contrato até o dia 30 de outubro deste ano, e o lateral-esquerdo Eric Vieira, emprestado ao Paragominas pelo mesmo período, quando expira o contrato com o Paysandu.

Victor Diniz foi revelado nas categorias de base do São Paulo, em 2016, e no ano seguinte, já no sub-17, veio para o Paysandu, onde permaneceu até 2019. Entre idas e vindas no clube bicolor, o meia passou por Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Tuna Luso e Sport Real FC, até retornar este ano.

Eric Vieira, por sua vez, fez apenas um jogo pelo Paysandu este ano, contra o Independente, ainda no Campeonato Paraense. O atleta não conseguiu ganhar espaço no elenco e foi emprestado ao Campinense-PB, onde também fez apenas um jogo, até ser novamente emprestado, desta vez ao Jacaré do Norte.

O meia Éric é outro atleta local, revelado na base do Vênus, de Abaetetuba. Em 2021 veio para o Paysandu, depois retornou ao Vênus e em seguida atuou pelo Sport Real FC, até ser devolvido e agora novamente emprestado.