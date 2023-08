Atacante Walter, ex-Paysandu, encerra contrato com o Pelotas após ameaças de torcedores

O atacante Walter, conhecido por sua errática trajetória no futebol nos últimos anos, encerrou mais uma curta passagem por um clube. Desta vez, o jogador deixou o Pelotas, time gaúcho, menos de três meses após sua contratação. A decisão de rescindir o contrato partiu do próprio atleta, que alegou ter recebido ameaças de torcedores após errar uma cobrança de pênalti.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Walter tinha vínculo com o clube até o dia 31 de agosto, mas em uma reunião com o presidente Rodrigo Brito, o atacante solicitou seu desligamento. Em nota oficial, o Pelotas confirmou a rescisão do contrato atendendo ao pedido do jogador.

VEJA MAIS

O atacante chegou ao Pelotas em maio e, em entrevista ao Estadão, chegou a manifestar a intenção de se aposentar no clube e se tornar embaixador da equipe. No entanto, seus planos foram interrompidos, pois a equipe foi eliminada nas quartas de final da segunda divisão do Campeonato Gaúcho no último final de semana, em uma disputa de pênaltis contra o Monsoon.

Walter entrou no final da partida e não marcou gol (Divulgação / EC Pelotas)

Após o revés, Walter relatou ter sido alvo de ameaças por parte de torcedores do clube enquanto se aquecia durante o jogo. No caminho de volta para casa, novamente foi abordado por uma grupo de torcedores e precisou de escolta para garantir sua segurança.

O atacante enfrentou dificuldades em sua passagem pelo Pelotas, tendo atuado em apenas cinco jogos, totalizando 60 minutos em campo, sem conseguir balançar as redes. Em entrevista à Rádio Universidade, Walter reclamou da pouca oportunidade dada pelo técnico William Campos e mencionou que emagreceu 15 quilos para melhorar sua condição física e estar apto para jogar mais tempo.

Além das dificuldades no campo, Walter também enfrentou ofensas em suas redes sociais, sendo alvo de xingamentos relacionados ao seu peso. O atacante desabafou sobre as ofensas recebidas e a dificuldade de lidar com a situação, sentindo-se injustiçado por não poder responder aos insultos sem ser criticado.