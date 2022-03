Atacante Walter, ex-Paysandu, pede para deixar o Santa Cruz três meses após ser contratado

Três meses após desembarcar em Recife, o atacante Walter, ex-Paysandu, se despediu do Santa Cruz. O atacante teria recebido proposta de outra equipe e pediu para deixar o clube. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do tricolor ao ge de Pernambuco.

Contratado em dezembro de 2021, o atacante tem sido protagonista na campanha do Santa no Pernambucano. Com três gols em sete jogos, o jogador é o terceiro artilheiro da equipe no torneio.

Walter deixa o Santa a um gol de tornar 2022 a temporada mais goleadora desde 2018. O clube ocupa a segunda posição no estadual, com 16 pontos.