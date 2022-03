Ex-Paysandu, Walter deixa o Santa Cruz e vai jogar com Eduardo Ramos no Amazonas-AM

Acabou o “amor” do atacante Walter com o Santa Cruz-PE. O jogador que passou pelo Paysandu em 2018, deixou a Cobra Coral e vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Amazonas-AM, mesmo clube de Eduardo Ramos, ídolo do Remo e que também teve passagem pelo Paysandu. A informação é do site “GE Pernambuco”.

Walter, de 32 anos, recebeu uma “proposta irrecusável” do clube amazonense e se desligou do Santa Cruz. Em três meses vestindo a camisa do Tricolor pernambucano, o atacante disputou oito partidas e balançou as redes em três oportunidades. O jogador irá defender a Onça Pintada, o Amazonas, clube que está nas quartas de final do Campeonato Amazonense e que vai jogar a Série D, assim como o Santa Cruz.

No novo clube, Walter terá como companheiro de time o meia Eduardo Ramos, de 35 anos, que voltou ao futebol, após passar sete meses sem jogar. O último clube de Eduardo foi o Ituano-SP, onde disputou a Série C em 2021 e estava cuidando de sua casa de show, na cidade de Ananindeua (PA).

Além de ER-10, Walter terá as companhias do volante Dedeco, também ex-Remo, do meio-campista Íbson, ex-Flamengo, Santos-SP e Corinthians-SP, aos 38 anos e também do jogador Quadrado, que passou pelo Águia, Itupiranga e Castanhal.

Walter atuou pelo Paysandu em 2018 e deixou o clube após perder o título do Parazão para o Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Passagem pelo Paysandu

Walter jogou 12 partidas pelo Paysandu e marcou três gols. Ele chegou ao Papão com status de principal contratação do clube em 2018, mas alegou problemas familiares e pediu para deixar a equipe. Dias depois foi anunciado no CSA-AL para a disputa da Série B daquele ano.