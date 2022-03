Ex-Remo e Paysandu, Eduardo Ramos estreia com vitória de goleada com a camisa do Amazonas

O meia Eduardo Ramos, de 35 anos, retornou ao futebol no último final de semana. O jogador entrou em campo durante a partida contra o JC-AM, que terminou na goleada do seu time, o Amazonas, pelo placar de 7 a 0, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Amazonense 2022.

Com a vitória, a equipe do Amazonas garantiu a classificação de forma antecipada para a segunda fase da competição estadual. Os atletas Soares (duas vezes), Ibson, Dolem, Gabriel Davis (duas vezes) e Dedeco, ex-Remo, marcaram os gols para a Onça Pintada. Eduardo Ramos entrou no segundo tempo do jogo e ficou em campo 42 minutos.

Em sua conta no Instagram, Eduardo Ramos postou uma foto no vestiário e escreveu: “Com o pé direito”, citando a sua estreia com vitória em seu novo clube. Essa é a 20ª equipe que o meia defende na carreira.

O Amazonas está na sexta colocação com 15 pontos. A última partida da primeira fase do Campeonato Amazonense será disputada na próxima quarta-feira (9). A Onça Pintada encara o Iranduba-AM.