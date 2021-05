Após passar por dois clubes e não marcar gols, ex-Paysandu fecha com equipe da Série C

Após deixar o Vitória-BA e o São Caetano-SP sem marcar gols, o atacante Walter, de 31 anos, vai para o seu terceiro clube na temporada. O jogador acertou com o Botafogo-SP para a disputa da Série C e poderá enfrentar o Paysandu, seu ex-clube.

Walter foi apresentado no Botafogo-SP, clube que caiu para a Terceira Divisão nacional. A contratação foi aprovada pelo técnico Argel Fuchs. O jogador sempre é lembrado por lutar para manter a boa forma física, promete empenho vestindo a camisa do Pantera.

“Estou muito feliz com a oportunidade de vestir uma camisa tão grandiosa e com uma linda história no futebol brasileiro. Fiquei encantando com o estádio e a estrutura que o clube possui. Quando joguei no Estádio Santa Cruz, há três semanas, tive a sensação que aqui seria a minha nova casa. Vou trabalhar muito para colocar o Botafogo novamente na Série B do Campeonato Brasileiro”, disse em entrevista ao site Globo Esporte Ribeirão Preto e Região.

NO PAYSANDU

Walter chegou ao Papão como uma das principais contratações do clube para a Série B em 2018. Ele foi contratado também para ser o garoto-propaganda do programa sócio-torcedor do Bicola, porém em campo não rendeu o esperado e após perder o estadual para o Remo, deixou o clube. Foram 12 partidas com a camisa alviceleste e dois gols marcados.