Paysandu: Náutico tem apenas uma vitória fora de casa; Papão é um dos melhores mandantes

Após dois jogos fora de casa, o Paysandu volta a atuar como mandante no próximo fim de semana. No domingo (13), às 16h, o Papão recebe o Náutico, no Estádio da Curuzu. Por falar no Timbu, a equipe pernambucana tem um desempenho que o coloca em 13° na tabela dos visitantes desta Terceirona.

Apenas uma vitória

Em sete jogos até aqui longe do Estádio dos Aflitos, casa do Alvirrubro, o Náutico tem apenas uma vitória. Ela foi conquistada com o 1 a 0 sobre o Pouso Alegre-MG, no último mês de junho. Além disso, o time acumula quatro empates e duas derrotas.

Aproveitamento

Com pontos em sete partidas, o Náutico tem um desempenho de 33,3%. Em termos de aproveitamento, o Timbu é o sétimo, mesmo com somente uma vitória. O que mostra o quanto o fator casa tem sido determinante nesta primeira fase - em 2022, 33,3% colocaria a equipe apenas na 11ª posição em termos de aproveimento dos visitantes.

Um dos melhores mandantes

Na Curuzu, o Náutico enfrenta um Paysandu que se destaca justamente pela campanha como dono de casa. Na pontuação geral dos mandantes, o Papão é o quinta, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota, um total de 17 pontos. Já os 70,8% de desempenho do Bicola deixa a equipe em quarto.

Lance a Lance

