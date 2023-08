Para lotar a Curuzu, Paysandu abaixa preço dos ingressos da partida contra o Náutico; veja

Depois de dois empates fora de casa, o Paysandu tem a oportunidade de garantir mais seis pontos em busca da classificação à próxima fase da Série C. Neste domingo (13), o time recebe o Náutico em Belém, na primeira de duas partidas em casa. Para pressionar o adversário, a diretoria alviceleste resolveu fazer uma promoção de ingressos que vai até esta quinta-feira.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O torcedor que quiser adquirir os ingressos para o duelo vai desembolsar o valor de R$ 30,00 nos ingressos de arquibancada e R$ 80,00 na cadeira cativa. Até o momento, a diretoria do clube contabiliza cerca de 5 mil ingressos vendidos antecipadamente. A expectativa é de casa cheia, pois uma vitória pode colocar o time na quinta posição, dependendo dos demais resultados da rodada.

O Paysandu é o atual oitavo colocado na tábua classificatória, faltando três rodadas para o fim da primeira fase, com 23 pontos. Depois de Náutico e Pouso Alegre-MG, no próximo dia 20, o Papão encerra a fase contra o Confiança-SE, em Aracaju. Já o Náutico ocupa 6ª posição, com 25. Ou seja, uma vitória bicolor em casa pode colocar o time na frente do adversário pernambucano.

Os ingressos podem ser adquiridos em todas as unidades das Lojas Lobo e através da internet. A partida começa às 16 horas.