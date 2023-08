Paysandu tem técnico, artilheiro e mais cinco jogadores pendurados para duelo contra o Náutico-PE

O Paysandu enfrenta o Náutico-PE neste domingo (13), pela Série C, e terá de ter atenção redobrada. O motivo é o grande número de jogadores "pendurados" no elenco. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, seis jogadores do elenco bicolor estão a uma advertência de serem suspensos e desfalcarem o Papão na reta final da Terceirona.

Segundo o regulamento da Série C, o jogador é suspenso por um quando recebe três cartões amarelos. Assim que cumpre a punição, o atleta tem as advertências anteriores "zeradas" e precisa tomar mais três amarelos para que uma nova suspensão seja aplicada.

No atual elenco bicolor, os jogadores que tomaram dois cartões amarelos, ou seja, estão a uma advertência de serem suspensos são: Leandrinho, Mário Sérgio, Gabriel Bernard, Arthur, Bruno Alves e Vinícius Leite. Dos atletas citados, apenas Mário Sérgio já cumpriu suspensão, em outro momento, pelo excesso de cartões amarelos. Além dos atletas citados, o técnico Hélio dos Anjos também recebeu dois cartões amarelos nesta Série C e pode ser suspenso caso seja advertido contra o Náutico-PE no final de semana.

Se algum desses nomes receber um cartão amarelo na próxima rodada da Série C, deverá cumprir suspensão na partida seguinte, que será contra o Pouso Alegre-MG, na Curuzu. O jogo será o penúltimo do Papão na primeira fase da Terceirona.

No momento o Paysandu está na 8ª posição da Série C, com 23 pontos conquistados. Para se garantir entre os oito primeiros colocados e selar uma vaga na próxima fase do torneio, o Papão precisa, segundo matemáticos, conseguir mais duas vitórias nas três últimas rodadas da Terceirona. No entanto, existe a possibilidade do Bicola avançar aos quadrangulares com menos pontos.

A partida entre Paysandu e Náutico-PE ocorre no estádio da Curuzu, em Belém, às 16h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.