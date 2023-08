Meia se despede do Paysandu nas redes sociais: 'Foi uma honra vestir essa camisa novamente'

O meio-campista Fernando Gabriel, de 35 anos, se despediu do Paysandu nas sociais, após o anúncio realizado pelo clube. O jogador experiente falou sobre a saída, agradeceu aos funcionários, amigos e diretoria do Papão da Curuzu e afirmou que está na torcida pelos amigos que fez no clube alviceleste e também pelo Paysandu na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

Fernando Gabriel fez uma publicação em sua conta no Instagram e recebeu o carinho de amigos e torcedores na postagem. Essa foi a segunda passagem do meia pelo Paysandu, a primeira ocorreu na temporada de 2017.

“Obrigado Paysandu. Foi uma honra vestir essa camisa novamente. Obrigado presidente e toda a diretoria do clube, além dos amigos que fiz nesse tempo. Que Deus os abençoe grandemente e que vocês possam alcançar o principal objetivo do ano. Hoje me despeço oficialmente do Paysandu”, publicou.

O jogador realizou 24 partidas com a camisa do Paysandu nessa atual temporada, sendo apenas 10 como titular na equipe. Nesse período Fernando Gabriel marcou apenas um gol pelo Papão, um golaço no clássico contra o Remo, no jogo de volta da semifinal da Copa Verde, na vitória bicolor de virada, por 2 a 1, que terminou com a classificação alvicleste. A última partida do jogador com a camisa do Papão ocorreu no dia 17 de julho, no clássico Re-Pa, pela Série C do Campeonato Brasileiro.