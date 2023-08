Sem jogar uma partida, Paysandu rescinde contrato com meia venezuelano Andres d’Agostino

Não sobrou ninguém! O Paysandu não tem mais nenhum jogador estrangeiro na temporada 2023. O clube bicolor rescindiu com o meia venezuelano Andres s’Agostino, de 21 anos, que estava treinando no time desde o início da temporada, mas não jogou nenhuma partida oficial com a camisa do Papão.

Em nota publicada no site O Paysandu divulgou uma nota em seu site oficial e agradeceu os serviços prestados pelo atleta.

“O Paysandu Sport Club informa que o atleta Andres d’Agostino teve seu contrato rescindido. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”, informou.

Andres d’Agostino atuou alguns minutos em um amistoso, ainda na pré-temporada da equipe bicolor, na cidade de Barcarena (PA). O jogador foi oficializado pelo Paysandu no dia 26 de fevereiro e apenas treinou na Curuzu e era tratado pela diretoria do Papão como uma “aposta” para uma possível negociação no futuro e tinha contrato com o Papão até o fim de 2021. Na breve carreira, o meia defendeu o Academia Rey, da Venezuela, além de jogar pelo Sub-20 do Levante e também o Ribarroja CF, ambos da Espanha.

Além de Andres d’Agostino, em 2023 o Paysandu chegou a ter quatro jogadores estrangeiros no elenco, porém, todos foram não fazem mais parte do elenco bicolor, foram eles: o zagueiro Henriquez Bocanegra, o volante Jorge Jiménez, além do meia-atacante Robert Hernández.

Antes da rescisão de contrato com o Paysandu, Andres d’Agostino já tinha sido emprestado pelo clube bicolor ao Santa Rosa, clube que vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paraense e segue treinando na equipe do Distrito de Icoaraci.