Mangueirão recebe visita do Global Citzen, ONG que promove festival de música internacional

Uma equipe do Global Citzen - organização que combate a miséria e as mudanças climáticas no mundo - visitou nesta terça-feira (8) o estádio Mangueirão, em Belém. O grupo, que realiza um dos maiores festivais beneficentes de música do planeta, viu como está a estrutura do Olímpico do Pará após uma ampla reforma, que durou mais de dois anos.

No estádio, a equipe do Global Citzen conheceu as áreas das arquibancadas, os camarotes, a sala do VAR e o centro de comando e controle. Com área de mais de 15 mil metros quadrados, o Mangueirão está apto para receber públicos de até 50 mil pessoas.

De acordo com o co-fundador do Global Citzen, Michael Sheldrick, o Mangueirão pode ser usado como sede de atrações culturais durante a COP-30, evento ambiental que vai ocorrer na cidade no final de 2025.

Mangueirão recebe visita técnica da Global Citzen (Agência Pará)

"Agradecemos a hospitalidade da equipe estadual por nos mostrar seus importantes espaços culturais, e esperamos continuar nossas discussões com o governo sobre a melhor forma de apoiar uma COP bem-sucedida e impactante, que beneficiará o povo do Pará, do Brasil e do mundo”, disse.

Michael, que veio ao Pará participar do “Diálogos Amazônicos”, afirmou ter ficado impressionado com a hospitalidade na capital paraense e disse que, já a partir do mês que vem, quer começar a elaborar uma aliança para a realização de eventos durante a COP-30.

"Já tínhamos ouvido falar das belezas do Pará, mas com certeza superou nossas expectativas. Aguardamos a viagem do governador para a Semana do Clima em Nova York, no próximo mês, onde participará do Global Citizen Festival, que será uma grande oportunidade para dar continuidade a compromissos passados, fazer novos anúncios e convidar o mundo a trabalhar juntos e fazer da COP 30 a cúpula do clima mais bem-sucedida da história”, ressaltou.