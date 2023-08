Copa do Mundo 2026: CBF confirma Brasil x Bolívia em Belém pelas Eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no final da noite desta segunda-feira (31), que o estádio Mangueirão vai receber a partida entre Brasil e Bolívia, em setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida marcará a estreia da Seleção no torneio, assim como o primeiro jogo de Fernando Diniz sob o comando interino da Canarinha.

VEJA MAIS

O dia 31 de março era o prazo final para que a CBF determinasse a cidade-sede do primeiro jogo da Seleção nas Eliminatórias. Ao contrário do esperado, a CBF determinou a sede apenas do jogo de estreia. Os dois outros jogos do Brasil no qualificatório ainda neste ano, diante de Venezuela e Argentina, ainda não têm locais definidos.

No anúncio, feito pela CBF por meio das redes sociais, o presidente da entidade falou sobre as reformas realizadas no Mangueirão nos últimos anos. Atualmente, o estádio tem capacidade para 50 mil pessoas, gramado que segue as especificações da FIFA, entre outras mudanças.

"As decisões na atual gestão visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo desta eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas", afirmou Ednaldo Rodrigues.

Início do interesse e mudança de critério

Desde que o novo Mangueirão foi inaugurado era interesse da administração do estádio trazer um jogo da Seleção Brasileira para o local. Ainda no ano passado, durante a Copa do Mundo do Catar, o presidente Ednaldo Rodrigues disse ao Oliberal.com que traria um jogo do Brasil para Belém, mas não afirmou quando seria a partida.

No final de maio, a CBF divulgou que adotaria "critérios logísticos" para escolher as sedes das Eliminatórias de 2026. Por essa ótica, a primeira e terceira partida do Brasil em casa seriam disputadas nas regiões Norte, devido à proximidade com Peru e Colômbia, destinos das rodadas subsequentes, que seriam disputadas fora de casa.

Nesse contexto, Belém e Manaus despontaram como favoritas para receberem os jogos contra a Bolívia (primeira rodada) e Argentina (terceira rodada). Ambas as cidades receberam visitas da Conmebol e da CBF antes da entidade que controla o futebol brasileiro tomar a decisão final.

No entanto, com o passar do tempo, o jogo contra a Argentina começou a ficar mais distante da região Norte. Devido ao apelo que um jogo contra os hermanos têm, a CBF passou a cogitar levar o confronto para cidades da região sul-sudeste.

O último encontro

O anúncio de que o Brasil jogará em Belém pelas Eliminatórias marca o retorno da Seleção a capital do Pará depois de 12 anos. A última vez que a equipe pentacampeã mundial jogou no estádio Mangueirão foi em 2011, pelo jogo de volta do Superclássico das Américas, um torneio amistoso realizado contra a Argentina.

Por não se tratar de uma competição oficial, o Brasil não pode contar com jogadores que atuavam no exterior. No entanto, craques do futebol nacional, como Neymar, Lucas e Ronaldinho Gaúcho defenderam a Seleção, comandanda por Mano Menezes, e venceram os argentinos por 2 a 0.

A partida, até este ano, registrava a maior renda da história do futebol paraense. Na ocasião, as bilheterias arrecadaram R$ 2.579.160,00. No entanto, os valores foram superados pelo jogo entre Remo e Corinthians, pela Copa do Brasil de 2023.