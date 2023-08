Veja como estão os convocados para o Superclássico das Américas, último jogo da Seleção em Belém

Jefferson (Botafogo): Estreou como titular da Seleção neste jogo. Continuou o restante da carreira no Botafogo e se aposentou em 2018, como um dos maiores ídolos recentes do clube. (Botafogo/Divulgação)

Rafael Cabral (Santos): Não teve muitas oportunidades na Seleção - apenas três jogos. Dois anos depois foi para o Napoli-ITA, onde amargou a reserva. Após passagem pela Inglaterra, atualmente, aos 33 anos, está no Cruzeiro. (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Danilo (Santos): Teve vida longa na Seleção disputando as Copas de 2018 e 2022. Em clube, tem um currículo invejável. Após se destacar no Santos, vestiu as camisas de Porto, Real Madrid, Manchester City. Hoje, aos 32 anos, está na Juventus. (Reprodução Instagram DaniLuiz2)

Bruno Cortêz (Botafogo): Um dos heróis da partida, em Belém. Foi para o São Paulo, onde foi emprestado para o Benfica, mas não teve sucesso. Vestiu a camisa do Criciúma, passou pelo Japão e foi campeão da Libertadores de 2017, no Grêmio. Aos 36 anos, está no Avaí. (Fabiano Rateke / Avaí)

Kléber (Internacional): Um dos principais laterais-esquerdo da história recente do futebol nacional, Kléber deixou o Inter em 2013. Após uma lesão, perdeu espaço e foi se aposentar no Figueirense, em 2014. (Lucas Uebel Vipcomm)

Dedé (Vasco da Gama): Uma das principais promessas que não cumpriram as expectativas. Foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, mas as várias lesões prejudicaram a carreira. É mais lembrado por ter sido eleito pelo SBT o 63° brasileiro de todos os tempos. Se aposentou este ano. (Washington Alves / Cruzeiro)

Réver (Atlético-MG): A conquista do Superclássico foi um ótimo presságio para Réver. O zagueiro levantou a Taça Libertadores, quase dois anos depois no Galo. Teve passagens por Inter e Flamengo, antes de retornar ao Atlético-MG, onde joga até hoje, aos 38 anos. (Pedro Souza / Atlético-MG)

Rhodolfo (Cruzeiro): Sem muito destaque na época, continuou sendo pouco badalado no restante da carreira. Ainda passou por Grêmio, Besiktas, Flamengo, Coritiba e Cruzeiro, último clube, em 2021. (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Emerson (Coritiba): Teve passagem de destaque no Coritiba, mas depois, não esteve muito badalado. Vestiu as camisas de clubes como Avaí, Botafogo, Athletico-PR e Joinville, até voltar ao Gama, clube em que é ídolo, em 2019. Está no DF até hoje, aos 40 anos. (Reprodução / Instagram Gama)

Ralf (Corinthians): Nome de destaque do Corinthians, Ralf ainda teve novas chamadas para a Seleção. Foi campeão da Libertadores e do Mundial no ano seguinte, pelo Timão, e deixou o clube como bicampeão nacional. Hoje está no Vila Nova, aos 39 anos. (Fernando Brito / Vila Nova)

Paulinho (Corinthians): Assim como Ralf, Paulinho fez história no Corinthians, conquistando um Brasileiro, uma Liberta e um Mundial. Foi vendido ao Tottenham por quase 20 milhões de euros. Passou ainda por Barcelona, futebol chinês e da Arábia Saudita. Retornou ao Corinthians em 2022, onde continua até hoje, aos 35 anos. (Reprodução / Instagram Paulinho8)

Casemiro (São Paulo): Na época, poucos apostavam em uma carreira de sucesso para o volante, mas o jogador teve uma reviravolta. Contratado pelo Real Madrid, se tornou ídolo no clube, onde conquistou a Champions de 2014, 16, 17, 18 e 22. Foi para as Copas 2018 e 2022 e se tornou capitão. Hoje, aos 31 anos, é destaque no Manchester United. (Reprodução / Instagram Casemiro)

Rômulo (Vasco da Gama): Outro que sofreu com lesões. Rômulo ainda recebeu algumas outras convocações, mas dificilmente tinha sequência, com a concorrência e problemas físicos. Ainda vestiu as camisas de Spartak-RUS, Flamengo, Grêmio, Shijiazhuang, Vasco e, atualmente, está no Retrô, aos 32 anos. (Divulgação Retrô)

Lucas Moura (São Paulo): Autor do primeiro gol da partida, Lucas tem uma carreira de altos e baixos. Foi campeão da Sul-Americana 2012 pelo São Paulo, foi contratado por 43 milhões de euros pelo PSG, em 2013, onde conquistou vários nacionais. Em 2018, foi vendido ao Tottenham. As lesões e o fato de nunca se firmar como titular o afastaram da Seleção, mesmo com apenas 30 anos. (Tottenham / Divulgação)

Oscar (Internacional): Justo ou não, Oscar sempre será lembrado pelo único brasileiro no 7 a 1 de três anos depois, contra a Alemanha. Foi a única Copa que disputou. Foi vendido ao Chelsea, mas perdeu protagonismo e, desde 2017, está na China, aos 31 anos. (Bruno Domingos/Mowa Press/Divulgação)

Diego Souza (Vasco): Campeão e artilheiro em quase todos os clubes que passou desde então. Diego Souza continuou sendo convocado para a Seleção, ainda que nunca para uma Copa, nos anos seguintes. Aos 38 anos, está no Sport. (Rafael Bandeira / Sport Clube Recife)

Elkeson (Botafogo): Destaque do Fogão na época, Elkeson preferiu se aventurar na China, no ano seguinte. Continuou por lá até 2022, quando fez a temporada no Grêmio. Voltou para o futebol chinês neste ano. (Divulgação / China)

Ronaldinho Gaúcho (Flamengo): Um dos maiores nomes da lista, Ronaldinho já estava longe do auge do Barcelona e Seleção, mas ainda brilhou por mais alguns anos. Foi campeão da Libertadores de 2013, no Atlético-MG. Se aposentou em 2016. (Divulgação)

Neymar (Santos): Principal nome do futebol brasileiro na atualidade. Neymar esteve nas Copas de 2014, 18 e 22. Brilhou no Barcelona, onde conquistou a Champions e foi para o PSG, em 2017, onde está até hoje, aos 31 anos. (Twitter / PSG)

Fred (Fluminense): Queimado na Copa de 2014 pela torcida, Fred é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro dos anos 2000. Se tornou ídolo no Fluminense. Com direito a estádio lotado, o bicampeão brasileiro se aposentou em 2022. (Divulgação / Instagram)