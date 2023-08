Seleção em Belém: Autoridades comemoram retorno da equipe ao Mangueirão; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente que o Estádio Mangueirão será o palco da partida entre Brasil e Bolívia, que ocorre em 8 de setembro, pela 1ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para às 21h30 e será um momento histórico, pois marca a estreia de Fernando Diniz como treinador da Canarinha.

A escolha do Mangueirão também representa o retorno da Seleção Brasileira à capital paraense após 12 anos, desde a vitória sobre a Argentina por 2 a 0 no Superclássico das Américas, em setembro de 2011.

O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, expressou sua satisfação com o feito, enfatizando a importância do evento para o esporte no estado:

"É com muita satisfação que levamos essa notícia ao nosso torcedor. Esse é o primeiro passo para colocar o nosso estado como grande vitrine no esporte nacional, com infraestrutura, qualidade e o principal, com a paixão do torcedor paraense sendo um alicerce para a caminhada da nossa Seleção", comentou.

Processo

O Mangueirão passou por uma abrangente reforma para se adequar aos padrões de uma moderna arena, cumprindo todas as exigências técnicas e de logística necessárias para a realização do jogo. Uma vistoria técnica foi conduzida por uma comissão da entidade máxima do futebol, com a aprovação de delegados da Conmebol.

Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a decisão de escolher o Mangueirão como sede para o jogo leva em consideração as melhores condições técnicas e logísticas para a equipe brasileira:

"Vamos buscar ao longo desta eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas", destacou.

Papel significativo

O governador do Pará, Helder Barbalho, celebrou a confirmação da partida em Belém e reforçou o papel significativo que o futebol desempenha na vida dos paraenses:

"Belém será sede do pontapé inicial da seleção brasileira rumo ao hexa. Festejo pela paixão que o futebol representa para o nosso torcedor, festejo que o investimento que fizemos no Mangueirão faz com que voltemos a receber um jogo depois de 11 anos com a Seleção Brasileira em nosso estado, com o primeiro passo já para a Copa do Mundo. Nós vamos juntos com a Seleção Brasileira rumo ao hexa", concluiu.

O Mangueirão, com capacidade para 50 mil pessoas e gramado seguindo as especificações da FIFA, passou por diversas mudanças para receber o evento. Desde a reinauguração, a administração do estádio tinha o interesse de trazer um jogo da Seleção Brasileira para o local. Em entrevista ao OLiberal.com, durante a Copa do Mundo do Catar, Ednaldo Rodrigues havia expressado o desejo de levar um jogo do Brasil para Belém, sem confirmar uma data específica para a partida.