Com participação de Ronaldo, Fifa apresenta logomarca da Copa do Mundo 2026

Nesta quarta-feira (17), a FIFA apresentou a logomarca oficial da Copa do Mundo 2026, que ocorrerá, pela primeira vez, em cidades do Canadá, México e Estados Unidos, com 48 seleções. O lançamento da identidade visual do Mundial ocorreu em Los Angeles com a presença de grandes nomes do futebol, entre eles, o bicampeão brasileiro de futebol Ronaldo Fenômeno, que apresentou a logo ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Veja o momento:

A logo é formada pelo número 2 posicionado acima do 6 e uma taça a frente deles. A Copa utilizará o lema "Nós Somos 26", que representa o poder do futebol em promover a união dos três países. A marca já está sendo utilizado em materiais de divulgação do evento. Além da divulgação da logomarca do Mundial, o evento lançará as logomarcas individuais das 16 cidades-sede do torneio.

“Em apenas algumas horas, as 16 incríveis cidades-sede tornarão tudo ainda mais colorido e emocionante ao lançar as marcas individuais desenvolvidas pela Fifa. Essas identidades únicas das cidades incorporam pessoas e lugares divertidos e fantásticos que oferecerão aos fãs uma experiência como nenhuma outra em 2026. Enquanto comemoramos juntos aqui em Los Angeles nesta noite, um continente inteiro comemora que o mundo inteiro se unirá na América do Norte para o maior show da Terra em apenas três anos”, disse o presidente da Fifa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Vanessa Pinheiro)