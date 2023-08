Copa do Mundo de 2026: entenda como funciona e quando serão os jogos do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na última segunda (31), que o local da primeira partida das eliminatórias da Seleção Brasileira de futebol masculino, pela Copa do Mundo de 2026, será no estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará, no dia 08 de setembro, contra a Bolívia.

O último jogo da seleção na capital paraense foi em setembro de 2011, quando venceu a Argentina por 2 a 0, no Superclássico das Américas. Com as eliminatórias se aproximando, veja as principais informações envolvendo a competição.

Quando começam as eliminatórias da Copa 2026?

Serão, ao todo, 18 rodadas de jogos, distribuídas em seis rodadas em 2023 (setembro, outubro e novembro), seis em 2024 (setembro, outubro e novembro) e seis em 2025 (em março, junho e setembro).

Como serão as eliminatórias da Copa do Mundo 2026?

Ao contrário do que muitos pensam, as eliminatórias são parte da Copa do Mundo. As equipes são divididas em nove grupos de seis equipes, cujo vencedor de cada grupo se classificará para a Copa do Mundo.

No modo de repescagem, os quatro segundos colocados do grupo de melhor classificação participarão de jogos para determinar qual equipe avançará para a repescagem interconfederativa.

Quantos times da América do Sul se classificam para Copa 2026?

De acordo com a FIFA, há 6,5 vagas confirmadas para a América do Sul na Copa de 2026, com 10 seleções integrantes.

Onde o Brasil vai jogar na Copa do Mundo em 2026?

No novo formato de disputa, a Copa do Mundo de 2026 será co-sediada em três países, sendo eles Canadá, Estados Unidos e México.

O novo mundial terá o total de 104 jogos, com 12 grupos de quatro equipes cada.

Quando o Brasil joga nas eliminatórias?

Até o final deste ano, o Brasil fará seis partidas, em setembro, outubro e novembro, com jogos já definidos. Confira:

Setembro de 2023

Brasil x Bolívia (No Mangueirão, em Belém)

Peru x Brasil

Outubro de 2023

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Novembro de 2023

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Setembro de 2024

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Outubro de 2024

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Novembro de 2024

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Março de 2025

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Junho de 2025

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Setembro de 2025

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com