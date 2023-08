Adversário do Paysandu, Náutico vive crise e técnico discute com meia; torcida questiona comandante

O Náutico-PE encara o Paysandu no próximo domingo (13), na Curuzu, pela Série C do Campeonato Brasileiro e tenta diminuir a crise entre atleta e comissão técnica. O treinador Fernando Marchiori e o meia Souza discutiram em reunião com a equipe, no Centro de Treinamento do Timbu. Diretoria do clube pernambucano manteve o técnico na equipe, já o meio-campista Souza a direção do Náutico estuda uma punição, de acordo com o site GE Pernambuco.

Uma reunião foi marcada pela diretoria do clube para tentar resolver o clima tenso entre os dois, porém, a discussão teria ocorrido, após Marchiori ter dado indiretas ao meia Souza, que se reapresentou à equipe, após ter sido afastado para resolver problemas pessoais. Com as supostas indiretas feitas por Marchiori, Souza se sentiu ofendido e passou a discutir com o técnico.

O clima no Náutico não vai muito bem, após três empates seguidos na Série C. A torcida questiona o técnico Fernando Marchiori de “inventar” nas escalações e na forma de atuação da equipe. Nesta semana o atacante da equipe pernambucana, Matheus Carvalho, curtiu uma crítica feita por um perfil do Náutico administrado por torcedores, que critica as escolhas do técnico. De forma interna, atletas se mostram insatisfeitos com os critérios adotados pelo técnico.

O Náutico atualmente ocupa a 6ª posição na tabela com 25 pontos, porém, o clube empatou as três últimas partidas na Série C, duas delas em casa e viu os concorrentes ficarem próximos. A equipe nordestina é uma concorrente direta do Paysandu por uma das vagas na próxima fase da Terceirona. O Papão está na 8ª colocação, dois pontos a menos que o Timbu e pode ultrapassá-lo em caso de vitória no domingo (13), na Curuzu.