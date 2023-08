Zagueiro do Paysandu provoca o Náutico: 'Seremos o pior adversário que eles podem ter na competição'

A vitória do Paysandu diante do Náutico-PE de virada por 4 a 2, pela 17ª rodada da Série C, mexeu com os brios do time bicolor. A equipe paraense e os torcedores do Papão estavam “engasgados” com o Timbu, após a perda do acesso em 2019, contra o próprio Náutico, no Estádio dos Aflitos. Antes do jogo, o zagueiro Paulão, que passará por cirurgia no joelho, afirmou que a equipe pernambucana teria pela frente o seu pior adversário na Terceira Divisão.

ASSISTA OS BASTIDORES DE PAYSANDU X NÁUTICO

O defensor bicolor, que também era o capitão da equipe, pediu a palavra no vestiário e afirmou que o Náutico teria em campo uma "equipe cascuda" e afirmou que a classificação está cada vez mais perto do Papão.

“Agora a p***ra da classificação está mais perto. Vamos ser o pior adversário que o Náutico pode ter na p***a da competição”, esbravejou o zagueiro.

VEJA MAIS

De fora

Com o triunfo o Paysandu passou o Náutico na tabela e está a uma vitória da tão sonhada classificação, de um time que saiu da zona de rebaixamento, mas, que atualmente vem se encontrando na competição e ostenta uma invencibilidade de seis partidas. Porém, o Papão não contará com Paulão, que teve uma contusão no joelho direito e terá que se submeter a uma cirurgia, ficando fora do restante da temporada.