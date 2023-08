G8 e Z4: veja os resultados que Remo e Paysandu precisam nesta reta final da Série C

A vitória do Floresta por 2 a 0 sobre o Ypiranga, no Estádio Presidente Vargas, nesta segunda-feira (14), encerrou a 17ª rodada da Série C do Brasileiro - restam mais duas. Nesta reta final, os representantes paraenses têm expectativas distintas. De acordo com o site Chance de Gol, especializado em estatísticas, o Paysandu tem 79.5% de probabilidade de classificação. Já o Remo tem apenas 3.1% de passar e 0.8% de cair.

Pensando nisso, a equipe de O Liberal traz o que cada equipe precisa nestas últimas duas rodadas para conquistar os objetivos da primeira fase. Confira abaixo!

Paysandu

Já livre do rebaixamento e dentro do G8, o Paysandu é o sexto com 26 pontos. O Papão tem um ponto de vantagem em relação ao Náutico, nono colocado. Com uma vitória e um empate, mesmo que os resultados dos rivais sejam desfavoráveis, o Bicola avança, sem depender de ninguém. Inclusive, a equipe alviceleste pode avançar antecipadamente com uma combinação de resultados. Veja o cenário:

O Paysandu se classifica antecipadamente se:

Vencer o Pouso Alegre no domingo (20), às 19h, na Curuzu

Haja derrotas de dois dos três rivais diretos entre Naútico, São José, São Bernardo e mais um tropeço de um deles na próxima rodada rodada;

Remo

Em 15° com 21 pontos, o Remo está mais próximo da zona de rebaixamento que do G8. A distância do Leão para o grupo dos que se classificam é de quatro pontos, o que tornam as chances azulinas remotas. Já a distância para o Z4 é de três pontos. Para se classificar, o time, que precisa dos seguintes cenários:

Vencer ambas as partidas contra CSA e Altos;

Torcer para que Paysandu, São José, São Bernardo e Náutico façam no máximo um ponto até o fim da primeira fase;

Que CSA, Ypiranga, Confiança, Figueirense e Aparecidense façam no máximo quatro pontos;

Para não ser rebaixado:

Fazer quatro pontos para não depender de ninguém;

Se fizer três ou dois pontos, torcer para que dois entre Manaus, Floresta e América-RN não façam mais que quatro pontos;

Se fizer um ponto, torcer para que nenhum dos rivais citados faça mais que três pontos;

Em caso de zero pontos, o Remo precisa que pelo menos dois dos rivais faça no máximo dois pontos;

Lance a Lance

Acompanhe a cobertura completa da reta final de Paysandu e Remo na primeira fase da Série C pelo O Liberal e OLiberal.com. Todos os jogos da dupla Re-Pa terão transmissão Lance a Lance pelo portal.