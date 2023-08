Paysandu inicia venda de ingressos para jogo que terá somente a presença de mulheres e crianças

O Paysandu anunciou novidades na venda de ingressos para a partida contra o Pouso Alegre-MG, pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão. O duelo terá nas arquibancadas apenas a presença de mulheres e crianças, devido a uma punição imposta ao clube pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os bilhetes para o jogo começam a ser vendidos nesta quarta-feira (16).

Segundo o Papão, o ingresso para as arquibancadas custam R$ 20,00, enquanto as entradas para as cadeiras valem R$ 40,00. Os bilhetes, segundo o clube, só poderão ser adquiridos por mulheres e adolescentes de até 15 anos. Crianças de até 11 anos entram gratuitamente nas arquibancadas e pagam meia nas cadeiras.

Devido a restrição de torcedores dentro da Curuzu, o Paysandu vai realizar uma Fan Fest, do lado de fora do estádio, destinado ao público geral. Para o evento, que transmitirá a partida por meio de um telão e terá atrações musicais, serão cobrados ingressos que custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Veja os detalhes:

Preço de ingressos para a Fan Fest do Paysandu (Divulgação/ Twitter)

Entenda o caso

A punição bicolor diz respeito aos incidentes ocorridos na partida contra o Operário-PR, realizada em Ponta Grossa (PR) no último dia 7 de junho. Na ocasião, o Papão foi penalizado com a perda de três mandos de campo.

Dias depois, o STJD atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública do Estado do Pará e converteu a punição recebida pelo Paysandu. A partir de então, o Papão teve que mandar duas partidas, como mandante, com apenas mulheres e crianças. No entanto, o clube entrou na Justiça Desportiva com pedido de efeito suspensivo.

A solicitação foi realizada para que o clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série C, ocorresse com a presença de público geral. A liminar foi acatada pelo auditor do STJD, Maurício Neves Fonseca, que apontou a validade do efeito suspensivo até o julgamento pelo pleno.

Desde a expedição da liminar, o Paysandu realizou apenas uma partida com a presença de público na Curuzu. O duelo foi contra o CSA-AL, pela 14ª rodada da Terceirona, que terminou com vitória bicolor por 1 a 0.