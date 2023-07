STJD acolhe pedido da Defensoria Pública do Pará e libera Re-Pa da Série C para mulheres e crianças

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acolheu o pedido da Defensoria Pública do Pará e liberou parcialmente a presença de público no clássico Re-Pa da Série C, válido pela 13ª rodada do torneio. De acordo com decisão judicial, anunciada pela CBF nesta terça-feira (4), o duelo entre os rivais paraenses terá permitida, somente, a entrada de mulheres e crianças menores de 16 anos.

STJD determina que Re-Pa da Série C será aberto apenas para mulheres e crianças (Divulgação)

Quem comentou sobre a decisão foi o diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF), André Cavalcante. Nas redes sociais, ele explicou que o Re-Pa do dia 17 de julho, no mínimo, contará com a presença de mulheres e crianças. Vale destacar que a FPF entrou com um outro pedido na Justiça Desportiva pedindo a liberação total de público.

Na última segunda-feira (3), a CBF informou que a partida entre Remo e Paysandu, pela Série C, seria disputada de portões fechados. A entidade cumpria uma determinação da Justiça Desportiva, que puniu o Papão com a perda de dois mandos de campo. O primeiro jogo da sanção seria o Re-Pa.

Além da perda de mando de partida, o Paysandu também foi multado em R$ 300 mil. As penas aplicadas dizem respeito a uma confusão de torcedores bicolores e do Operário, em partida disputada em Ponta Grossa (PR), pela 7ª rodada da Série C deste ano.

Pedido de ampliação de público

Diante do posicionamento inicial da Justiça Desportiva, a FPF foi até o STJD e pediu uma reconsideração da sentença. A Federação solicitou que as perdas de mando de campo fossem cumpridas apenas depois do Re-Pa. A medida, segundo o departamento jurídico da entidade, foi tomada para "preservar o clássico".

"O Re-Pa é o maior evento esportivo do estado do Pará e precisa ser defendido por todos os meios disponíveis. Além disso, todos sabem que há anos a renda do Re-Pa é dividida. Logo, a decisão também afeta os interesses do Clube do Remo e, até mesmo, da Federação que também tem participação na renda da partida. Ademais, nos parece injusto que supostos torcedores de um estado a mais de 3.000 km de distância de Belém, que não passavam de 100 indivíduos segundo o Boletim Financeiro da partida, possam cercear o direito de milhares e legítimos torcedores não somente do Paysandu, como do Clube do Remo. Entramos nessa luta em defesa dos nossos filiados e dos verdadeiros torcedores paraenses", disse a FPF na petição.

Re-Pa da Série C

Remo e Paysandu se enfrentam no dia 17 de julho pela 13ª rodada da Série C. A partida está marcada para ocorrer no estádio Mangueirão, em Belém, às 20h, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.