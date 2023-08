Autor do gol que começou a virada do Paysandu contra o Náutico comemora: 'Tenho estrela’

Ronaldo Mendes estava sete meses longe dos gramados. O meia do Paysandu não entrava em campo desde 19 de janeiro, quando fez o último jogo pelo Caykur, time da Segundona da Turquia. Repatriado pelo Papão já neste mês de agosto de 2023, Ronaldo estreou contra o Náutico, no último fim de semana, e logo no primeiro toque na bola, marcou o primeiro bicolor na virada de 4 a 2.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Em uma entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (15), no Estádio da Curuzu, Ronaldo comentou sobre o momento: "Foi a primeira vez que faço um gol no primeiro toque. Tenho estrela forte, faço sempre boas estreias. Quero enaltecer a comissão técnica. Venho de quase dois meses sem treinar, sete meses sem fazer um jogo oficial. A capacidade física e força do grupo nos fez conquistar a virada. Tive a felicidade de acertar o chute e, tinha conversado com o Edílson, que precisávamos logo de um gol, que a torcida ia empurrar. Foi a força do grupo", disse o meia.

Titular

No final da vitória sobre o Náutico, Mário Sérgio foi expulso. Com isso, o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, apontou que pretende usar Nicolas Careca como o camisa 9 do time e Ronaldo Mendes será usado na ponta-direita.

O planejamento é para a partida do Paysandu contra o rebaixado Pouso Alegre, no domingo (20), às 19h, no Estádio da Curuzu. Em caso de vitória, o Papão pode até conquistar a classificação antecipada para a próxima fase da Série C. Acompanhe o duelo pela cobertura completa Lance a Lance do portal OLiberal.com.