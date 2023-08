Regularizado, novo zagueiro do Paysandu é apresentado na Curuzu; confira

O Paysandu apresentou o zagueiro Wesley, de 31 anos, nesta sexta-feira (18), no Estádio da Curuzu. O jogador chega após a grave lesão no joelho direito do capitão Paulão, que não joga mais na temporada. Wesley estava disputando a Série D do Brasileirão, pelo Maringá, no entanto, ficou pelo caminho.

O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, Wesley já está regularizado e pode estrear no duelo de domingo (20), às 19h, na Curuzu, contra o Pouso Alegre, pela Série C. Wesley comentou sobre o acerto com o Papão e apontou que, fisicamente, está em condições de entrar em campo.

"Foi um trabalho muito bem feito no Maringá. Cheguei com o objetivo de conseguir o acesso, mas acabou não vindo. Mas fico feliz com o trabalho que fiz lá, e graças a isso veio uma oportunidade em uma grande equipe, que é o Paysandu. Estou preparado para jogar. Vinha atuando, agora estou com o professor Hélio [dos Anjos], que está bem servido de zagueiro", declarou.

Formado nas categorias de base do Coritiba, onde permaneceu até 2011, na categoria sub-18. Depois atuou em diversos clubes da região sul, até se transferir-se para o Global, das Filipinas. O defensor teve ainda uma curta temporada no Nam Định, do Vietnã, antes de retornar ao futebol brasileiro, em 2022.

Acompanhe Paysandu x Pouso Alegre, válido pela 18ª rodada da Terceirona, terá a cobertura completa do portal OLiberal.com.