Paysandu: Eleito craque da rodada, Vinícius Leite revela melhoria física: ‘Me sentia fraco’

A virada do Paysandu contra o Náutico continua sendo tema de conversas na Curuzu. Em termos individuais, uma das boas notícias que o Bicola teve na partida foi a atuação do meia-atacante Vinícius Leite. Após um período em baixa, que até gerou críticas, o jogador teve uma atuação acima das expectativas contra o Timbu.

Não apenas isso, mas Vinícius coroou o desempenho positivo com um golaço que selou a reviravolta bicolor na partida. O atleta, eleito o craque da rodada pelo canal Nosso Futebol, ligou a partida contra o Náutico à melhora física das últimas semanas.

"Não tenho dúvidas alguma disso. Comentava com o pessoal, Chegava nos jogos, me sentia fraco, não me sentia muito bem. Agora estou me sentindo melhor, mais forte, e eu tenho certeza que vou jogar aquilo que todo mundo sabe que eu posso. A parte física é de fundamental importância, ainda mais nos dias de hoje. Pecávamos nisso e agora sobramos nos jogos", afirmou Vinícius Leite.

Melhoria

Em junho deste ano, a questão física do elenco do Paysandu foi alvo de críticas por parte da imprensa. Algo que não foi bem aceito pelo preparador físico do Papão, Jonas Neves, que proferiu ofensas a repórteres, que citaram a questão, durante o empate contra o São Bernardo, na Curuzu.

Após a chegada do treinador Hélio dos Anjos, o Papão contratou também um novo preparador físico, Thomaz Lucena. Curiosamente, no último mês, tanto Hélio, quanto os jogadores bicolores citam a melhora na parte física como uma das principais causas para o crescimento na Série C - caso de Vinícius Leite.

O Paysandu volta a campo neste domingo (20), às 19h, no Estádio da Curuzu. A partida é válida pela penúltima rodada da primeira fase da Terceirona e recebe apenas mulheres e crianças, devido à manutenção de uma punição ao Papão, dada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Acompanhe a partida pelo portal OLiberal.com.