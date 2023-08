Com banda de pagode, cerveja e telão, Paysandu promove 'Fan Fest' no jogo contra o Pouso Alegre-MG

O Paysandu divulgou os preços dos ingressos para a partida do próximo domingo (20), às 19h, diante do Pouso Alegre-MG, em Belém, no Estádio da Curuzu, pela penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, apenas mulheres, crianças e adolescentes até 15 anos, poderão entrar ao estádio, devido uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por confusão de torcedores em jogos nesta Série C, porém, a diretoria do Papão irá realizar uma “Fan Fast” do lado de fora da Curuzu com telão, venda de bebidas e comidas.

A Fan Fest será realizada na Travessa Curuzu, que será fechada e receberá homens também. O clube alviceleste disponibilizou os preços dos bilhetes, que vão de R$10 a R$50. Todas as mulheres, crianças e adolescentes que comprarem os ingressos para a partida, também terão acesso à Fan Fest.

O bilhete individual para participar da Fan Fest custa R$20. Sócios-torcedores possuam desconto e pagam R$10. Mulheres e adolescentes podem adquirir os ingressos no estilo “casadinha” e poderão levar um acompanhante para a Fan Fest, na “casadinha” o valor do ingresso sai a R$30 (para quem comprou bilhete para arquibancada) e R$50 para quem comprou o bilhete de cadeira.

Quem for à Fan Fest, poderá assistir ao jogo em um telão, com bares e uma praça de alimentação, além de um grupo de pagode. Os ingressos estão disponíveis nas Lojas Lobo espalhadas pelos Shoppings de Belém, além da Loja Lobo.