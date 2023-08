Em confronto inédito, dois jogadores do Pouso Alegre-MG já jogaram no Paysandu; veja quem são

O Paysandu encara o Pouso Alegre-MG neste domingo (20) pela primeira vez na história. No entanto, alguns jogadores do Pousão já conhecem o Bicola de longa data. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, dois jogadores do atual elenco do time mineiro já estiveram em Belém defendendo as cores alvicelestes.

Os atletas que já tiveram passagens pelo Papão são os atacantes Paulo Henrique e Patrick Carvalho. Ambos atuaram pelo Bicola em edições da Série C do Brasileirão, mas tiveram curtas passagens. Relembre.

Patrick Carvalho

Patrick Carvalho (de azul) é cria das categorias de base do Fluminense-RJ (Divulgação / Paysandu)

Ele é o jogador da dupla que teve a passagem mais relâmpago pela Curuzu. Em 2021, o atacante disputou apenas uma partida pelo Papão, contra o Floresta-CE, pela Terceirona. Na ocasião, ele jogou apenas um minuto com a camisa bicolor, entrando na equipe nos minutos finais do duelo que terminou com vitória alviceleste por 2 a 0.

Apesar de só ter disputado uma partida pelo Bicola, o jogador foi relacionado outras vezes para o banco de reservas. Contra Jacuipense, Volta Redonda e Santa Cruz o atacante foi relacionado, mas não foi utilizado pelo treinador.

Paulo Henrique

Legenda (Jorge Luiz / Paysandu)

Ao contrário de Patrick, Paulo Henrique atuou mais com a camisa bicolor. Durante a temporada de 2019, ele disputou 12 partidas pelo Papão e marcou um gol. Os jogos foram válidos pela Série C do Brasileirão e Campeonato Paraense.

A passagem de Paulo Henrique pelo Paysandu foi atribulada. O jogador, que começou como reserva, ganhou a posição de titular no meio do Parazão. No entanto, o rendimento instável fez com que o jogador voltasse ao banco de reservas e caísse no esquecimento da comissão técnica. O último jogo no qual o atacante foi relacionado foi contra o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Série C

Paysandu e Pouso Alegre-MG se enfrentam neste domingo (20), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida, válida pela 18ª rodada da Série C, terá apenas a presença de mulheres e crianças nas arquibancadas, por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.