Série C: Faltando dois jogos para o fim da primeira fase, Paysandu anuncia mais um zagueiro; veja

Faltando dois jogos para o fim da primeira fase da Série C, o Paysandu continua investindo em contratações, disposto a manter o time na briga pelo acesso à Série B. Desta vez, o clube anunciou um reforço no sistema defensivo ao contratar o zagueiro Wesley, que esteve recentemente no Maringá-PR, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro.

Wesley dos Santos Rodrigues é zagueiro, tem 31 anos e 1,86 m de altura. Foi formado nas categorias de base do Coritiba, onde permaneceu até 2011, na categoria sub-18. Depois atuou em diversos clubes da região sul, até se transferir-se para o Global, das Filipinas. O defensor teve ainda uma curta temporada no Nam Định, do Vietnã, antes de retornar ao futebol brasileiro, em 2022.

O retorno foi para o Caxias, onde disputou 20 partidas e marcou dois gols. Este ano, esteve no Barra, disputando o Campeonato Catarinense, até ser chamado pelo Maringá, eliminado na segunda fase da Série D. O último jogo disputado por Wesley foi justamente contra o algoz, o Camboriú, no último dia 6 de agosto.