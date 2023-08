Paysandu vai completar repertório de punições

Portões fechados em Belém, portões fechados no interior, acesso de público no interior... O Papão já experimentou quase todas as formas de punição importas pelo STJD. Faltava a experiência de jogar com público restrito a mulheres, crianças e adolescentes, o que vai ocorrer no domingo, diante do Pouso Alegre. Um atmosfera inédita para o Paysandu e para a história do futebol paraense.

Desde 2003, quando foi instituído o Estatuto do Torcedor, o Papão já foi apenado 14 vezes pelo STJD, uma a menos que o Remo. Desta vez, o "castigo" por ação violenta de uma torcida organizada não deve impedir uma bela festa, com classificação antecipada, se vencer, e a vibração da mulherada. Afinal, o Papão é favoritaço contra o Pouso Alegre.

Boa notícia para Catalá

Ao explicar a boa atuação do Remo contra o Volta Redonda, Ricardo Catalá disse que foi graças ao ótimo gramado do Mangueirão, "por ser um time técnico". Em Manaus, num gramado ruim, o time não fluiu. Pois bem! Domingo, em Maceió, contra o CSA, "gramado excelente", segundo o radialista alagoano Arivaldo Maia, leitor e colaborador desta coluna.

Arivaldo explica que o gramado do estádio Rei Pelé teve uma reforma, ficou muito bom e vem sendo bem cuidado. Boa notícia, portanto, para Catalá e para o seu "time técnico".

BAIXINHAS

* Gramado bom, sim, ao gosto do Remo, em Maceió, mas com a torcida do CSA lotando o estádio. Os ingressos estão à venda com preços a partir de 5 reais. Mobilização para casa cheia e time aguerrido, por vitória a qualquer custo sobre o Leão.

* Elton, seis jogos e dois gols pelo Remo, ano passado fez 14 jogos e dois gols pelo CSA. O lateral Lucas Marques teve melhor passado pelo clube alagoano, com 35 jogos, três gols e uma assistência, também em 2022.

* Zagueiro vai chegar para o Paysandu com 45° jogador contratado na temporada. Quem é ele? O Papão mantém em segrego. O atleta virá por causa da grave lesão de Paulão, que só volta a jogar em 2024.

* Quando o STJD começou a aplicar a pena do público restrito a mulheres e crianças, não era permitida a venda de ingressos. Isso mudou. A venda foi liberada. O Paysandu está cobrando 20 e 40 reais para o jogo contra o Pouso Alegre.

* Hoje, 15 horas, no Baenão, Remo x Sparta, Copa do Brasil sub 20. É jogo único. Havendo empate, disputa de classificação em "pênaltis". O vencedor será adversário do Fast/AM ou do São Raimundo/RR na segunda fase.

* CEJU (Centro da Juventude), anexo ao Mangueirão, terá mini estádio, com 1.800 lugares, além dos quatro campos que já funcionam no complexo. O projeto, a ser bancado pelo governo estadual, prevê também uma estrutura básica, como vestiários, para os quatro campos atuais.

* Na Segundinha, aberta ontem, o Ceju virou piada na Internet com rede danificada na trave, tendas em vez dos vestiários e várias outras improvisações. 20 clubes disputam acesso (duas vagas) ao Parazão 2024.

* Faltam três semanas para o jogo Brasil x Bolívia, abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Dia 8 de setembro, a Seleção Brasileira pela quinta vez no Mangueirão.