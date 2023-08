Paysandu negocia contratação ex-Flamengo e campeão da Libertadores pelo Grêmio

O Paysandu está negociando a contratação de um reforço de peso para a disputa do quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão. De acordo com o repórter Luizinho Moura, da Rádio Liberal, o clube quer trazer o atacante Fernandinho, campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. No momento, o jogador defende o Retrô-PE, clube que disputou a Série D neste ano.

Sobre a possível contratação, o Núcleo de Esportes de O Liberal procurou o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger. No entanto, até o momento, o mandatário bicolor ainda não retornou o contato.

Depois de quatro temporadas no futebol chinês, atuando no Chongqing Dangdai, o jogador de 37 anos assinou com o Retrô-PE no início da temporada. Pela equipe de Pernambuco, o jogador disputou 23 partidas - válidas pelo Estadual, Copa do Brasil e Série D - e marcou seis gols. Em quase todos os jogos, o atacante foi titular.

No entanto, com a eliminação do Retrô-PE nas oitavas de final da Série D, o jogador ficou sem calendário para atuar no restante do ano. O atacante ainda é vinculado ao time de Pernambuco, mas procura se manter em atividade até o final da temporada.

Passagens por Flamengo e Grêmio

O atacante tem ampla rodagem pelo futebol brasileiro. Além do Retrô e o Chongqing Dangdai, da China, o jogador defendeu as cores do Grêmio Barueri, São Paulo-SP, Atlético-MG, Grêmio-RS, Flamengo-RJ, Hellas Verona-ITA e Al Jazira-EAU.

No entanto, os melhores momentos do jogador foram por Grêmio e Flamengo. Fernandinho chegou ao Tricolor Gaúcho em 2014, vindo do Atlético-MG. Após uma primeira temporada com problemas de adaptação, foi emprestado ao Hellas Verona-ITA em 2015. No ano seguinte, voltou a ser emprestado, mas desta vez ao Mengão, pelo qual disputou 32 jogos e marcou 4 gols no ano.

A boa temporada pelo Rubro-Negro Carioca fez com que o Grêmio aproveitasse o jogador em 2017. A aposta se mostrou acertada, já que naquele ano o atacante foi peça fundamental da equipe que conquistou a Copa Libertadores. Em uma temporada, Fernandinho fez 59 jogos e marcou 12 gols, sendo um deles na final do torneio continental, diante do Lanús.