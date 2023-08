Já classificado, Paysandu enfrenta o Confiança disposto a avançar no G4 da Série C; veja

A vitória sobre o Pouso Alegre trouxe um misto de alívio e confirmação do trabalho bem feito no futebol bicolor. Depois de uma longa e dura batalha, os bicolores conseguiram selar a classificação à próxima fase da Série C, e, por conta disso, o clima na Curuzu não poderia ser outro que não de alegria e, literalmente, Confiança.

Confiança dupla, já que o adversário tem o mesmo nome. Embora não tenha chances de avançar de fase, o Confiança sergipano encerra sua participação em casa, fato que desperta atenção dos atletas do bicola, especialmente do setor defensivo, caso do zagueiro Wellington Carvalho, que vê na partida derradeira um motivo para ajustar o time, projetando a disputa da segunda fase. Os dois times se enfrentam neste sábado (26), às 16 horas, no estádio Batistão, em Aracaju.

A gente já tem um bom nível de treinos, uma base do que o professor pensa, então estamos bem adaptados. Quanto ao tipo, ele vai escolher, se será tático, técnico, físico. Independente do que optarem, pode ter certeza que teremos um núcleo bem forte", comenta o jogador. Desde que estreou pelo Paysandu, na 12ª rodada, todas as vezes que esteve em campo o Paysandu venceu. Foram quatro vitórias e um gol marcado contra o CSA.

O bom desempenho em campo ajudou o time a baixar uma estatística indigesta relacionada aos número de gols sofridos. Desde então, o Paysandu diminuiu consideravelmente, mas ainda tem o saldo de gols negativo, com 21 marcados e 25 sofridos. "Quando eu cheguei aqui, a gente escutou o pessoal falando que estávamos com uma defesa com um número um pouco alto de gols. Trabalhamos e conseguimos minimizar isso".

Nas 10 primeiras rodadas da Série C, o Paysandu levou 17 gols, contra oito nas rodadas seguintes. Apesar da melhora visível, o zagueiro acredita que o time não pode baixar a guarda. "A gente fica feliz em ter alcançado o objetivo. O clima está muito bom, mas a gente se mantém focado, pois ainda não conquistamos nada e temos mais uma partida para cumprir, de onde queremos sair com a vitória", ressalta. Atualmente o time é o 5º colocado, com 29 pontos.