Paysandu: Nino Paraíba vai depor em CPI que investiga manipulação de resultados por apostas

Punido por envolvimento em esquema de manipulação de resultados envolvendo apostas, o lateral-direito Nino Paraíba, do Paysandu, vai depor na CPI das Apostas Esportivas. O jogador, inclusive, já confirmou presença na sessão que ocorre nesta quarta-feira (22) no Axeno II do Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília.

No dia 9 de agosto, Nino Paraíba foi punido com 480 dias de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ainda vai enfrentar o pagamento de uma multa de R$ 40 mil. Além dele, outros oito atletas foram condenados pela Justiça. Após a sentença, a defesa de lateral, apoiada do jurídico do Paysandu, tenta recorrer da decisão em uma instância superior.

Nino Paraíba tem 37 anos e foi contratado pelo Paysandu em julho. Com a camisa bicolor, o jogador atuou apenas em um jogo, diante do América-RN, quando atuou durante todo o segundo tempo.

Entenda o envolvimento

O Ministério Público de Goiás, órgão que investiga o caso, divulgou mensagens em que o jogador interagia com apostadores. Na conversa, o jogador aceitou receber dinheiro para receber cartões amarelos em partidas da Série A do Brasileirão, quando defendia o América-MG.

Após a denúncia, o jogador realizou um acordo de "delação premiada" com o MP. Após confessar participação no esquema, o atleta foi liberado de acusações da justiça comum. O conteúdo desses depoimentos foi utilizado pela investigação na busca de outros envolvidos.

Apesar disso, o lateral continuou respondendo processo na Justiça Desportiva. No julgamento, Nino foi condenado pelo STJD e vai precisar ficar, aproximadamente, 1 ano e 4 meses longe dos gramados.