Bruno Alves, do Paysandu, lamenta punição a Nino Paraíba e afirma: ‘Se arrependeu’

O caso Nino Paraíba também é assunto entre os jogadores do Paysandu. Enquanto o clube busca um efeito suspensivo para que o lateral-direito volte a atuar, o atacante Bruno Alves revelou um pouco da reação do grupo. Segundo Bruno, o lateral, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no escândalo de manipulação de apostas, mostrou arrependimento.

“Ficamos tristes com essa punição que teve. A gente conversou quando ele chegou aqui. Se arrependeu. Foi um erro que ele cometeu e está bastante arrependido. É um cara que chegou, está agregando bastante ao grupo. Espero que consiga efeito suspensivo para ele, para que possa nos ajudar na sequência da competição", contou Bruno Alves.

O Paysandu volta a campo no próximo fim de semana. O Papão encara o Náutico neste domingo (13), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.