Paysandu divulga vídeo dos bastidores da classificação contra o Pouso Alegre; veja

Após a classificação heróica para a segunda fase da Série C, o Paysandu divulgou um vídeo com os bastidores da festa armada ao longo do último domingo (20), gerada inicialmente por causa da penalidade sofrida no STJD, que obrigou o clube a mandar a partida apenas com a presença de mulheres e crianças.

O resultado disso foi uma grande festa nos arredores do estádio. Do lado de fora, milhares de torcedores se reuniram em frente ao palco armado na travessa Curuzu, na "Fan Fest Bicolor" que perdurou por boa parte da noite. Ao final da partida, depois de avançar sobre um adversário espinhoso, o técnico Hélio dos Anjos conversou com os atletas e diretoria, expondo suas considerações sobre a classificação e o trabalho feito dentro e fora das quatro linhas.

“Estamos há 52 dias tendo uma convivência direta com vocês e poucos acreditavam que chegaríamos a essa condição [classificados]. Vocês foram os que mais acreditaram, pois quem tem que acreditar é jogador, os profissionais do clube e assim fazemos o torcedor acreditar. Saímos muito fortes dessa fase classificatória, passamos por inúmeras adversidades. Em oito jogos aqui [ao comando de Hélio dos Anjos], temos campanha de primeiro colocado e isso tudo é trabalho, dedicação de vocês e dos profissionais, direção e do torcedor”, disse.

Hélio destacou também que a passagem de fase não significa que o objetivo tenha sido alcançado. “Não ganhamos nada, pois nós queremos tudo. Tudo está lá na frente, são seis jogos decisivos para nós e faremos por merecer, como merecemos essa classificação. Acreditem no trabalho, pois quem acredita no trabalho uma hora Deus ‘abate’ e foi acreditando no trabalho, que nos levou a realizarmos esse sonho”.

Por fim, o treinador lembrou que teceu duras críticas ao desembarcar no clube, mas que tudo foi bem assimilado entre o elenco e a diretoria bicolor. E graças a esse entendimento os resultados apareceram. Com uma rodada para o fim da primeira fase, o Paysandu pode alcançar os 32 pontos, o que, numa combinação de resultado dos adversários, pode levar o time à vice-liderança da Série C.

"Futebol é assim. São 40 anos de bola que nos dão um cacife muito grande para saber onde estamos mexendo. Desde o primeiro jogo, quando fizemos aquelas críticas contundentes a tudo o que estava acontecendo, quando fomos para o primeiro treino, eu comentei com o Guilherme e com o Marcelo, que íamos fazer uma virada aqui, que os caras estão acreditando em realizar esse sonho. Classificamos e agora parabéns à todos"

A última partida da primeira fase será contra o Confiança-SE, neste sábado (26), a partir das 16 horas, no estádio Batistão, em Aracaju.