Em caso de acesso à Série B, Paysandu receberá cota milionária; veja o valor

Após cinco anos de ausência na Série B do Campeonato Brasileiro, o O Paysandu encara a possibilidade não só de retornar à Segundona, mas, também de assegurar uma cota milionária que pode impulsionar o lado financeiro do clube. Como informado pelo colunista O Liberal Carlos Ferreira, uma ampliação substancial da cota da segunda divisão está prevista para o próximo ano.

A mudança envolve um aumento estimado em R$ 500 mil na cota destinada aos clubes participantes da Série B. Esse incremento financeiro pode resultar em um aporte líquido de aproximadamente R$ 9,6 milhões para cada equipe, após a dedução de impostos e outras taxas obrigatórias.

Atualmente, o Paysandu disputa a Série C e conta com custeio de viagens e uma cota inicial de R$ 800 mil na primeira fase, além de R$ 240 mil na segunda fase.

O Paysandu não compete na Série B desde 2018, quando foi rebaixado. Desde então, a equipe paraense tem se esforçado incansavelmente para recuperar seu lugar entre os 40 principais times do País. Há também um aumento da cota em relação à última vez que o estado do Pará teve um representante nessa divisão: em 2021, o Remo recebeu R$ 6,2 milhões.

Com a classificação já garantida, o Paysandu se prepara para um confronto decisivo contra o Confiança, com o objetivo de avançar no G8 da Série C. As equipes se enfrentam no próximo sábado, dia 26, às 16h, no Estádio Batistão. A partida é válida pela última rodada da primeira fase da Terceirona. Acompanhe a cobertura pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.