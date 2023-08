Pouso Alegre repudia técnico do Paysandu, que acusou clube de ter recebido dinheiro para vencer jogo

O Pouso Alegre-MG se posicionou, por meio de uma nota oficial, a respeito das acusações feitas pelo técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, no último domingo (20), depois do jogo entre as equipes pela Série C do Brasileirão. Na ocasião, o treinador bicolor disse que o Pousão havia recebido R$ 200 mil para vencer o Papão e beneficiar outra equipe da Terceirona, que brigava por uma vaga no quadrangular de acesso do torneio. De acordo com a equipe mineira, as acusações são repudiáveis e sem fundamento.

"O clube foi pego de surpresa com as declarações e vai buscar informações a respeito das acusações feitas pelo treinador do time paraense. Acreditamos que nossos jogadores entram em campo para honrar a camisa do Pouso Alegre simplesmente pelo profissionalismo que eles têm demonstrado a cada dia", disse a nota.

VEJA MAIS

Outro ponto criticado pelo Pouso Alegre foi o desmerecimento do técnico em relação à qualidade dos jogadores da equipe mineira. Em um trecho da entrevista coletiva pós-jogo, Hélio dos Anjos disse que "atleta de nível técnico mais baixo, sem responsabilidade, é um perigo".

"A história do Pouso Alegre demonstra o contrário. Desde seu retorno às competições profissionais, a equipe acumula acessos seguidos de divisões, conquistas de títulos e participações em campeonatos de nível nacional. E tudo isso, com a apoio da sua sempre apaixonada torcida e empenho dos atletas, comissão e diretoria que aqui passaram", disse.

O Pouso Alegre foi a primeira equipe rebaixada à Quarta Divisão do Brasileirão. A equipe mineira, no momento, é a lanterna da Série C, com 12 pontos conquistados em 18 partidas. Na rodada passada, a equipe perdeu para o Paysandu, na Curuzu, por 2 a 1.