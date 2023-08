Classificado na Série C, Paysandu teve mais interações nas redes sociais que times da Série B

O Paysandu é o quinto time do Brasil que mais teve interações no TikTok na última semana. De acordo com levantamento feito pela plataforma MKT Esportivo, no Twitter, o Papão é o único da Série C do Brasileirão a estar entre os 10 primeiros colocados no ranking de engajamento na rede sociais.

Segundo a pesquisa, o Bicola teve 285 mil interações no TikTok na última semana. Acima do Papão, só apresentaram mais engajamento nas redes sociais os seguintes clubes: Vasco, São Paulo, Flamengo e Corinthians.

Os números bicolores impressionam se forem comparados a engajamentos de outros clubes de divisões inferiores. De acordo com o levantamento, o Paysandu tem cinco vezes mais interações no TikTok do que todos os clubes da Série B, que participaram do estudo, somados.

Analisando, agora, o desempenho no Facebook, o Paysandu também tem números melhores que as equipes da Segunda Divisão que participaram do levantamento. Na rede social, o Papão teve 119 mil interações na última semana. O perfil bicolor gerou mais engajamento que as páginas de Guarani, Juventude e Vitória. Além disso, superou clubes da Série A, como Athletico-PR, Coritiba, Cruzeiro, Atlético-MG, Fortaleza e Bahia.

O bom engajamento bicolor se deu pela boa campanha da equipe na Série C na última semana. No domingo (20), o Papão bateu o Pouso Alegre-MG, em casa, e se classificou à segunda fase da Terceirona.

Apenas para cumprir tabela, a equipe enfrenta o Confiança-SE, fora de casa, pela última rodada da primeira fase, neste sábado (26). A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.