Volante do Paysandu relata que ficou preso no elevador por três horas em apagão que atingiu o país

O apagão de energia que ocorreu no Brasil no dia 15 de agosto, atrapalhou muitas pessoas no país. Em Belém, uma situação inusitada ocorreu com o volante Arthur, do Paysandu, que ficou preso no elevador do prédio onde mora. O jogador relembrou o caso e falou das dificuldades em que passou durante mais de três horas e refletiu sobre o momento do Papão na competição.

O Paysandu está classificado para a próxima fase da Série C, mas não foi uma caminhada tão fácil. Em boa parte da competição a equipe brigou contra o rebaixamento, mas a “virada de chave” da equipe bicolor fez com que o clube pudesse decidir a classificação em casa, sem depender de outros resultados, apenas com suas próprias forças. Durante a comemoração da classificação no vestiário, Arthur pediu a palavra e relembrou os momentos que passou preso no elevador, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

“Alguns sabem, mas a maioria [dos jogadores] não, mas nesse ‘apagão’ que teve agora [no país inteiro], fiquei preso no elevador por três horas. E poderia falar aqui coisas que vem do meu coração, fica desesperado, pensa que vai morrer, mas enquanto estava sentado ali, esperando a energia voltar, quem faz a manutenção, não podia fazer nada. Tinha um gerador no meu prédio, porém não funcionava no meu elevador, apenas no outro e percebia que outro elevador subia e descia. Queria trazer a reflexão a todos, como o professor sempre fala, o ruim é quando você não pode decidir as coisas, quando dependemos de alguém, quando ficamos impotentes, mas que bom que a oportunidade estava nas nossas mãos para nós decidirmos. Não dependemos de ninguém, o acesso depende exclusivamente de nós. Poderia refletir um monte de coisas que passei nessas três horas, mas essa é a mis importante de todas”, disse.

Arthur, de 31 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e passou pelos três grandes clubes do futebol paraense. Chegou a Belém em 2021, para defender a Tuna Luso Brasileira na disputa do Parazão, porém, após ganhar destaque no Campeonato Paraense, o volante foi contratado pelo Remo para jogar a Série B daquele mesmo ano. O jogador deixou o Leão e atuou pelo Barra-SC, Santa Cruz-PE, antes de voltar a Belém e acertar com o Paysandu. Nesta temporada o meio-campista vestiu a camisa do Papão em 14 partidas, a maioria delas sendo utilizado na segunda etapa.