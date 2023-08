Paysandu: visita ao Confiança representa oportunidade para atletas menos usados; veja

A última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro representa uma oportunidade aos jogadores reservas do Paysandu. Com a equipe classificada, o técnico Hélio dos Anjos deve rodar o time para a visita ao Confiança, no sábado (26), às 16h, no Estádio Batistão.

Assim, jogadores como o volante Nenê Bonilha, que fora contratado, à princípio, para ser titular do time, terão uma chance de mostrar a Hélio que o técnico pode contar com eles. Nenê comentou sobre como o azar atrapalhou a sua afirmação na equipe desde a chegada:

"Independente da nossa situação no campeonato - já classificados -, sabemos da importância do jogo. É continuar buscando as vitórias para seguir bem na competição. Trabalhamos há muito tempo para performar melhor, é aproveitar as oportunidades que esse jogo traz. Tive menos sorte nos últimos jogos, fiquei suspenso no Re-Pa, depois tive lesão, depois fiquei internado por um problema no rim. São vários fatores que me deixaram de fora", afirmou.

Sem conseguir ser titular, Nenê Bonilha viu outros jogadores de meio-campo ganharem espaço. Casos dos volantes Jacy Maranhão e João Vieira e do meia Robinho, que hoje são considerados titulares. Desde maio, quando chegou à Curuzu, Nenê fez 10 jogos pelo Bicola e marcou um gol.

