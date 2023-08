Confira os suspensos e pendurados do Paysandu para a última rodada da 1ª fase da Série C

O Paysandu, já garantido na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, se prepara para enfrentar o Confiança na última rodada da primeira etapa do torneio. A partida ocorre no próximo sábado (26), às 16h, no Estádio Batistão. O Papão chega com três desfalques por suspensão, além de seis jogadores pendurados.

O meia Robinho, o técnico Hélio dos Anjos e o atacante Nicolas Careca não poderão entrar em campo devido a suspensões por cartões. Os dois primeiros receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto Careca foi expulso.

Para a próxima fase, os cartões serão zerados para todos os jogadores, exceto para aqueles que receberem uma nova advertência ou um cartão vermelho. Com isso, Hélio dos Anjos expressou sua intenção de poupar os jogadores pendurados, especialmente os titulares, para evitar qualquer risco.

A lista de jogadores pendurados é extensa, incluindo nomes como o goleiro Gabriel Bernard, o volante Arthur, o meia Leandrinho, o meia-atacante Vinícius Leite e os atacantes Mário Sérgio e Bruno Alves. Destes, Vinícius Leite e Mário Sérgio, são titulares. Por isso, devem ser poupados.

O Paysandu entra na última rodada da primeira fase na quinta posição da tabela da Série C. No entanto, a equipe tem a oportunidade de alcançar uma classificação ainda mais alta, possivelmente chegando até a vice-liderança, dependendo dos resultados de outros jogos, em caso de vitória.

O duelo tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.