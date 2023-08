Paysandu: Arthur e Anílson comentam mudanças da equipe para visita ao Confiança; confira

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (26), às 16 horas, no Estádio Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. Nesta quinta-feira (24), a equipe bicolor, que deve entrar na partida com várias mudanças, viajou para a capital sergipana, onde o time treina na sexta (25). Entrevistado na zona mista do Papão, o volante Arthur comentou sobre o que o técnico Hélio dos Anjos espera da equipe no duelo:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"A gente está aqui para manter a sequência de resultados positivos que a equipe está vindo. Nada mais que justo, independente da equipe, desempenharmos bem para trazer um papel positivo. O Hélio cobra muito dos volantes, intensidade, posicionamento, marcação, criação. Todos têm tentado buscar o que ele quer de fato. É uma evolução, não é do dia para a noite, para chegar ao ponto que ele quer. E quando chegarmos, ele vai elevar [a cobrança]", disse Arthur, que deve ser titular.

VEJA MAIS

Outro que deve receber nova chance entre o time que começa o confronto é o lateral-direito Anílson. Após ser o preferido de Hélio na lateral em duas partidas, logo na chegada, Anílson foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Náutico - pelo desempenho abaixo -, e entrou no segundo tempo contra o Pouso Alegre.

Segundo o defensor, a partida servirá para que o técnico bicolor possa ganhar ainda mais confiança no grupo: "Quem entrar vai querer mostrar trabalho. Vai querer mostrar que está pronto e à disposição, para quando o professor precisar, vai estar ali. O Hélio vai poder contar com o grupo, com aquele que vai produzir o que ele quer. Se ele for mesclar, colocar uma equipe diferente dentro de campo, vai dar trabalho", completou o lateral.

Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.