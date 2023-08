Paysandu anuncia contratação de revelação da base do Retrô-PE; saiba quem é

O Paysandu anunciou mais uma contratação para a sequência da Série C do Brasileirão. A novidade é o meia Alencar, de 21 anos. Ele pertencia ao Retrô-PE, clube que disputou a Série D do Brasileirão nesta temporada.

O anúncio da contratação de Alencar foi feito na tarde desta quinta-feira (24), por meio de uma publicação nas redes sociais do clube. Vale destacar que este é o segundo reforço anunciado pelo Papão somente hoje. Mais cedo, o clube divulgou o acerto com o atacante Mirandinha.

Alencar é uma revelação da base do Retrô-PE e nunca defendeu outro time profissionalmente. Ainda no Sub-20, foi emprestado às categorias de base do Flamengo-RJ, mas logo voltou ao Nordeste, para atuar pelo Azulão.

A estreia pelo time principal do Retrô-PE ocorreu no ano passado, quando o meia fez 12 partidas. Neste ano, o jogador teve mais chances e foi titular da equipe pernambucana em quase toda a campanha da Série D do Brasileirão. Em 2023, foram 31 jogos disputados, mas nenhum gol marcado.

Ainda sem Alencar no elenco, o Paysandu enfrenta o Confiança-SE neste sábado (26), pela última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão. O jogo, que começa às 16h e será disputado no Sergipe, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.