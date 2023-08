Técnico do Paysandu revela preferência por Mangueirão no quadragular da Série C: ‘mais apoio’

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, deixou clara a preferência por atuar no Mangueirão, durante o quadrangular de acesso da Série C. Em entrevista ao podcast do Flashscore, plataforma nacional de estatísticas sobre futebol, o treinador disse que as partidas no Olímpico do Pará trariam benefícios esportivos e financeiros ao Papão.

"Caso seja mantida a punição, que permite apenas a presença de mulheres e crianças, eu prefiro que o jogo seja aqui na Curuzu mesmo. Mas se tudo voltar ao normal, com público geral, quero que a partida seja no Mangueirão. Lá vamos ter mais gente, mais apoio pra ganhar, com um estádio que cabe 50 mil pessoas, gramado perfeito. Penso também no retorno financeiro que isso traz, que nos ajudará e muito nessa caminhada", disse Hélio.

A possibilidade do Paysandu mandar jogos do quadrangular no Mangueirão é grande. O vice-presidente do Papão, Roger Aguilera, disse que quer levar para o Olímpico do Pará os jogos decisivos. Isso, no entanto, ocorreria somente após o dia 8 de setembro, data em que a Seleção Brasileira enfrentará a Bolívia no estádio.

Vale destacar que o Paysandu vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que puniu o clube com a restrição de público em dois jogos na Série C do Brasileirão. Por enquanto, o Papão ainda terá de mandar o primeiro jogo como mandante na segunda fase da Terceirona com público restrito a mulheres, crianças e jovens. No entanto, o Bicola tem trabalhado para que a punição seja reconsiderada e todas as partidas do Papão no quadrangular ocorram com a presença de público geral.

A tabela do quadrangular de acesso ainda não está definida, mas sabe-se que o Paysandu estreará na segunda fase do torneio já na próxima semana. O grupo do Papão ainda será definido, dependendo da classificação bicolor na primeira fase. No sábado (26), o Bicola enfrenta o Confiança-SE, fora de casa, às 16h, pela última rodada.