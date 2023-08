Já classificado, Paysandu perde para o Confiança-SE na última rodada da Série C

O Paysandu perdeu para o Confiança-SE neste sábado (26), pela última rodada da primeira fase da Série C. O único gol da partida foi marcado pelo meia Ricardo Bueno, do Dragão. Apesar da derrota no estádio Batistão, o Papão está classificado à segunda fase da Terceirona, posição que já havia conquistado com um jogo de antecedência.

VEJA MAIS

O Bicola terminou a primeira fase da Série C na 7ª colocação, com 29 pontos conquistados. Já o Confiança-SE bateu na trave da classificação. A equipe do Nordeste foi a 9ª colocada do torneio, com 28 pontos conquistados.

Classificado, o Papão vai compor o Grupo C do quadrangular de acesso ao lado de Volta Redonda, Amazonas e Botafogo-PB. O início da fase final da Terceirona está previsto para começar no próximo final de semana, no entanto a CBF ainda não divulgou as datas e horários dos jogos.

Primeiro tempo

O primeiro tempo da partida disputada no Batistão foi bastante morno. Apesar de precisar da vitória para seguir sonhando com a classificação, o Confiança-SE entregou a bola ao Paysandu e apostou em jogadas de contra-ataque, que foram eficazes. Por outro lado, o Papão sentiu as alterações feitas na equipe e foi vítima do desentrosamentos do novo elenco.

A primeira grande jogada da etapa inicial foi o gol. Aos 13 minutos, Wellington Carvalho deu um carrinho em cima de Ricardo Bueno dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. O próprio Ricardo Bueno foi pra cobrança e abriu o placar.

A partir daquele momento, o Paysandu ficou mais com a bola, mas sem gerar chances de perigo. As melhores jogadas saíram pelo lado direito, mas foram mal finalizadas. O motivo pela pouca produtividade foi a falta de entrosamento bicolor. Com muitos reservas em campo, o Papão errava passes e teve a criação prejudicada.

Já o Confiança, ao contrário do Bicola, apostava no lado direito, mas geralmente em jogadas e contra-ataque. Riquelmo e Negueba foram as armas do Dragão, que chegaram bem à meta do Papão em, pelo menos, duas oportunidades. No entanto, Matheus Nogueira agiu bem e impediu que a equipe da casa ampliasse o placar.

Segundo tempo

No intervalo, o Paysandu fez mudanças que deram mais ânimo à equipe. Edilson entrou bem na lateral-direita, no lugar de Anílson, e Leandrinho deu criatividade ao meio-de-campo do Papão ao entrar no lugar de Nenê Bonilha. O Papão brigou pelo empate, criou chances e foi melhor que o adversário em alguns momentos do segundo tempo, mas isso não foi o suficiente para igualar o marcador.

O melhor período do Papão no jogo foi por volta dos 20 minutos. Edilson passou a municiar bem os atacantes bicolores, com jogadas pela lateral-direita, pouco usadas na primeira parte. Além disso, Bruno Alves passou a ser mais acionado, na entrada da área. Porém, as boas investidas bicolores pararam em grandes defesas do goleiro Jeferson Souza, do Confiança.

O Dragão, por sua vez, fez um segundo tempo de manutenção do resultado. A vitória da equipe da casa bastava para que o clube continuasse sonhando com a classificação. No entanto, para que isso ocorresse, o São José-RS deveria ser derrotado pelo Pouso Alegre-MG, em jogo realizado simultaneamente.

Nos minutos finais do jogo, com o São José-RS vencendo o Pouso Alegre-MG e tirando as chances de classificação do Dragão, o Confiança passou a fazer um jogo morno. O Papão, por sua vez, não queria perder atletas por lesão para o quadrangular final e fez o relógio correr até a arbitragem dar o apito final.

Ficha técnica

Confiança-SE 1 x 0 Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série C - 1ª fase

19ª rodada

Data: 26 de agosto, sábado

Hora: 16h

Local: Estádio Batistão, em Sergipe

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence (GO) e Jordana Pereira Batista (GO)

Quarto árbitro: Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho (SE)

Gol: Ricardo Bueno 14'/1T (CON)

Cartões amarelos: Adalberto, Felippe Borges e Bruno Camilo (CON); Kevyn (PAY)

Cartões vermelhos: não houve

Confiança-SE: Jeferson Souza; Lenon, Raphael, Adalberto e Felipe Borges; Fábio, Riquelmo (Willians Santana), Bruno Camilo (Betinho) e Ricardo Bueno (André Krobel); Negueba (Fabiano) e Lucas Vieira (Dione). Técnico: Luizinho Vieira.

Paysandu: Matheus Nogueira; Anilson (Edilson), Wellington Carvalho, Wesley (Juninho) e Kevyn; Jacy Maranhão (Lucas Paranhos), Arthur e Nenê Bonilha (Leandrinho); Bruno Alves, Dalberto (Roger) e Ronaldo Mendes. Técnico: Guilherme dos Anjos.