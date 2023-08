Já classificado, Paysandu deve fazer testes na equipe diante do Confiança, pela Série C

Um bom teste. É assim que o Paysandu avalia a partida contra o Confiança-SE, pela última rodada da Série C. Neste sábado (26), às 16h, no estádio Batistão, em Sergipe, o Papão encara os donos da casa de olho na sequência da Série C. Já classificado à segunda fase do torneio, o Bicola deve utilizar o jogo para observar jogadores que não têm tido tanto tempo entre os titulares.

Novidades no Papão?

O Paysandu não divulga lista de relacionados para as partidas. No entanto, sabe-se que o meia Robinho, o atacante Nicolas Careca e o técnico Hélio dos Anjos não viajaram para Aracaju. O trio está suspenso e não poderá defender o Papão diante do Confiança-SE.

Além disso, há a possibilidade da delegação bicolor ter viajado ao Nordeste sem outros dois jogadores: Mário Sérgio e Vinícius Leite. A dupla, que é titular do Papão, está com dois cartões amarelos na conta e pode ficar de fora da primeira partida do Bicola na segunda fase, caso seja novamente advertida contra o Dragão.

Como vem o Confiança?

Ao contrário do Papão, que já têm passaporte garantido para o quadrangular, o Confiança-SE ainda sonha com a classificação à segunda fase do torneio. No entanto, o time de Sergipe terá uma baixa na equipe. O técnico Luizinho Vieira não poderá contar com o atacante Cesinha, que cumpre suspensão automática.

Condição na tabela

O Paysandu inicia a rodada da Série C na 5ª posição, com 29 pontos conquistados. Por mais que a classificação à segunda fase esteja garantida, o Papão olha com bons olhos a partida contra o Confiança. Em caso de vitória, somado à uma combinação de resultados, o Bicola poderia saltar para a 2ª posição. A colocação, teoricamente, garantiria a equipe alviceleste em um grupo mais acessível no quadrangular de acesso.

Já o Confiança está na 10ª colocação e é a equipe pior posicionada no campeonato que ainda pode sonhar com a classificação para a fase decisiva. Com 25 pontos, o Dragão precisa vencer o Paysandu e torcer por uma derrota do São José-RS diante do Pouso Alegre-MG para avançar de fase.

Ficha técnica

Confiança-SE x Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série C - 1ª fase

19ª rodada

Data: 26 de agosto, sábado

Hora: 16h

Local: Estádio Batistão, em Sergipe

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence (GO) e Jordana Pereira Batista (GO)

Quarto árbitro: Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho (SE)

Confiança-SE: Jeferson Souza; Lenon, Raphael, Adalberto e Felipe Borges; Fábio, Riquelmo, Bruno Camilo (Betinho) e Willians Santana; Roberson e Edison Negueba. Técnico: Luizinho Vieira.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; Jacy Maranhão, João Vieira e Geovane; Gustavo Custódio, Dalberto e Ronaldo Mendes. Técnico: Guilherme dos Anjos.