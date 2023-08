Classificado, Paysandu tenta superar fantasma da fase decisiva da Série C; entenda

Na disputa pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu tem um fantasma para superar. Desde que retornou à Terceirona, em 2019, o Papão avançou para a fase decisiva em todos os anos. Porém, a equipe bateu na trave nas quatro tentativas de voltar à Série B do Brasileiro.

Lanterna

Pior ainda, desde que o formato da competição foi mudada para a disputa das vagas nos quadrangulares, o Papão sempre ficou na lanterna. Em 2020, 2021 e 2022, os bicolores ficaram na última posição dos respectivos grupos em que estavam e até amargaram um acesso do maior rival, o Remo, na mesma chave, há três temporadas.

Nova chance

Em 2023 o Paysandu, classificado antecipadamente para a segunda fase, terá uma nova oportunidade. Na expectativa para conhecer os grupos e rivais que terá pela frente, o Bicola encara o Confiança neste sábado (26), às 16h, no Estádio Batistão, pela rodada final da primeira fase.

Projeção

Em alta desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, as projeções para o Paysandu começam a ser feitas. O colunista de O Liberal Carlos Ferreira comentou sobre o que esperar do Papão no quadrangular, especialmente em comparação aos últimos anos:

"O Paysandu que a gente projeta para o quadrangular é o da reação. O Paysandu destes sete jogos sem derrota é um time aguerrido e de, como diz o Hélio, imposição física. Se levar o mesmo espírito, chega com possibilidades acentuadas. Agora, a competição, no quadrangular, será de bravura e competência. O nível se eleva e a questão emocional pesa. O Paysandu tem um time maduro, mas a questão é se vai manter esse rendimento físico da reação, que foi fruto de trabalho de emergência. Se tiver, vai ter possibilidades absolutas de classificação", apontou Ferreira.

Para conhecer quais os rivais do Paysandu no quadrangular, acompanhe a cobertura completa do duelo contra o Confiança pelo Lance a Lance do OLiberal.com.